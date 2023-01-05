世衛此次公開敦促中國發布可靠疫情數據

中國/世衛組織/疫情

世衛組織敦促中國政府以更加透明的方式報告奧密克戎疫情，一些官員質疑中國新冠數據的準確性。聯合國屬下的世界衛生組織總幹事譚德塞甚至說，對一些國家對來自中國的旅客採取的檢測要求可以理解。

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據華爾街日報今天署名報道稱，世衛組織敦促中國發布可靠疫情數據。世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)說，該機構對中國新冠感染病例的激增感到擔憂，並再次敦促中國政府迅速提供有關住院和死亡的可靠數據。

譚德塞說：“WHO對中國新冠疫情帶來的生命風險表示關切。”

中國最高衛生主管部門國家衛生健康委員會（簡稱：衛健委）不再公布每日新增病例數字，自12月初以來公布的死亡病例只有十多例。衛健委已將病例統計工作交給中國疾病預防控制中心（簡稱：中國疾控中心），過去一周，中國疾控中心公布的每日新增本土病例約5000例，每日死亡病例介於1至5例。

而《華爾街日報》(The Wall Street Journal)見到的國家衛健委12月21日的會議記錄顯示，衛健委稱12月1日至12月20日期間有近2.5億人感染。相關知情官員證實了這份會議記錄的真實性。

WHO在另一份聲明中表示，中國疾控中心的科學家在周二的一次會議上分享了去年12月的基因組數據，這些數據顯示在最近的疫情中奧密克戎系BA.5.2和BF.7毒株佔主導地位，這些已知的變體已經在其他國家廣泛傳播。人們還擔心正在美國東北部迅速蔓延的奧密克戎的一個新變體XBB也會傳播到中國。

WHO的幾位官員在周三的發布會上說，中國需要提高新冠病例報告的透明度和準確性。

據華爾街日報稱，世衛組織對中國新冠數據的不滿可以追溯到2020年初，當時這種神秘的病毒首次開始在國際上傳播，儘管中國聲稱沒有人與人之間傳染的明確證據。譚德塞當時稱讚了中國為控制武漢疫情所做的巨大努力，WHO官員曾希望這種肯定能夠鼓勵北京方面進行更多合作。

隨着時間的推移，譚德塞開始更加公開地表達對中國政府的失望，特別是在2021年1月中國拖延批准一個疾病專家小組入境調查新冠病毒起源後。譚德塞還在該病毒是否可能從武漢一個實驗室傳播出來的問題上與中國發生衝突，他曾多次表示應該對這一假設進行調查。中國否認武漢暴發的疫情可能是由實驗室事故造成的，稱其專家已經做了追蹤新冠來源的份內工作，並推動WHO調查疫情是否可能源於另一個國家。

據該報道，中國政府和WHO之間去年還因中國堅持動態清零政策而產生分歧。譚德塞批評中國應對新冠疫情的方式不可持續，而中國外交部發言人則稱譚德塞的言論 “不負責任”。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%96%E5%8D%AB%E7%BB%84%E7%BB%87%E6%95%A6%E4%BF%83%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8F%91%E5%B8%83%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E7%9A%84%E6%96%B0%E5%86%A0%E6%95%B0%E6%8D%AE-11672874971