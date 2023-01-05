中國敦促世衛組織對中國疫情采不偏倚立場

中國/世衛組織/疫情

在世衛組織批評中國報告新冠病毒疫情染病及疫死不透明後，中國今天反而呼籲世界衛生組織對中國的新冠病毒疫情採取 "公平 "的立場。

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據法新社稱，中國今天呼籲世衛組織對中國疫情採取 "公平 "立場。據中國外交部發言人毛寧今天稱，"中國希望世衛組織保持科學、客觀、公正的立場，在全球應對疫情挑戰方面發揮積極作用。"中國外交發言人毛寧重申，中國正在與世衛組織分享關於新冠病毒疫情的 "相關信息和數據"。毛寧並強調，中國和世衛組織之間一直"密切合作"。

世衛組織昨天批評北京的新冠病毒疫情評估沒有真實反映中國疫情泛濫。中國在12月初出人意料地取消了針對新冠病毒的大部分清零措施，法新社認為，自2020年以來，這些清零措施在很大程度上保護中國人口免受病毒侵害。但自清零解除以來，中國一直面臨著最嚴重的疫情爆發，中國醫院和火葬場顯示不堪重負。

然而，在計算病例的方法發生爭議性變化後，中國當局報告的與新冠病毒有關的死亡人數非常少。

據世衛組織衛生應急管理官員邁克爾-瑞安（Michael Ryan）周三說：“中國目前公布的數字在入院、進入重症監護室，特別是在死亡方面沒有充分反映出該疾病的真正面貌和影響。”

中國從現在起，只有直接死於與新冠病毒有關的呼吸衰竭的人才被計入中國的疫死統計數據。

法新社稱，中國官方報告，擁有14億人口的中國自12月以來僅有23人死於新冠病毒，而實際上中國出現了三年來前所未有的感染潮。