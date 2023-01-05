中國新冠清零政策放鬆後 三名日本人在華死亡

日本/中國/新冠疫情

2023年1月5日，上海某醫院停屍處場景。中國政府12月初突然全面解除新冠防疫措施，各地疫情大爆發，醫院人滿為患。

1月2日，在新冠病毒感染迅速擴大的中國，一名感染新冠的日本男子在住院治療後死亡。 這是中國新冠清零政策大幅放鬆以來在華死亡的第三位日本人。

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據日本駐廣東省廣州市總領事館消息，居住在該總領事館管區內的一名70多歲的日本男子因感染新型冠狀病毒入院治療，1月2日被證實死亡。

據說死因是“心臟驟停”，有報道稱，該男子患有基礎疾病，因此死因中並未提及新冠病毒。

在中國，新冠病毒政策放寬後，各地感染人數呈爆髮式增長，迄今還確認兩名40多歲和70多歲的日本男子死亡。

據日本駐內陸地區重慶總領事館消息，轄區內一名70多歲男子感染新冠病毒後於1月2日確認死亡。 應家人要求，沒有透露該男子是否患有基礎疾病。

據說還有一位40多歲的日本人駐在員感染新冠後死亡。

自中國政府去年12月7日宣布大幅放寬“動態清零”政策以來，感染後確認死亡的日本人累計達到3人。

中國政府關於新冠死亡人數的統計，不包括有基礎疾病感染後轉為重症的病例，而根據中國衛生部門的公告，1月2日，全中國有3人死於新冠病毒感染。

世界衛生組織（WHO）應急管理負責人邁克爾-瑞安(Michael Ryan)4日表示，中國對因新型冠狀病毒而住院和死亡的人數的進行過少的報告。