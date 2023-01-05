中國被指人為壓低硫酸錳價格

RFI原材 / 汽車工業

硫酸錳（Sulfate de manganèse）是電動汽車電池裡的重要原料之一。中國是這種原料的全球主要產地之一，市場佔有率高達95%。在一些專家的眼中，這種局面將可能會帶來問題。這也是本台法廣RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於2023年新年後，在周四上網的最新焦點話題。在全球供應鏈中，除中國之外，還有5%的電動汽車電池用硫酸錳出自日本和比利時。

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本台RFI法文網2023年01月05日星期四在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre OLPHAND的一篇報導。電動汽車裡的硫酸錳（Sulfate de manganèse），價格比鈷（cobalt）、銅（cuivre）和鋰（lithium）便宜很多，所以很少成為人們熱議的話題。依照不同的馬力，其在電動汽車裡的重量在10公斤至30公斤之間。在部分電池裡，其重量超過三分之一。電池裡含這種原料的好處在於其價格低廉和可用性。全球有30多個國家擁有這種礦物，但談及生產時，這個故事就變得複雜了。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Sulfate de manganèse: le monopole chinois en question]。換做中文可被譯作：[硫酸錳：中國壟斷成疑問]。下面是簡介以供分享。

- 中國人為壓低硫酸錳價格？-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇報道指出，中國供應全球95%的硫酸錳，而且主要是出自中國的礦物。其餘的5%是由日本或比利時加工的，但價格貴很多。中國產品的銷售價是每噸1000美元，其它的產地每噸價格近2500美元。

RFI Image Archive / Ici, Carrière d'exploitation de manganèse à Moanda par la Compagnie minière de l'Ogooué (COMILOG, filiale du groupe français Eramet). RFI/Yves Laurent Goma

業內的一名專家說，中國提出的人為低價，是因為其對地方工業的支持：免費的土地、無息貸款、有着絕對競爭優勢的電費，還有對環境規範的要求不嚴等等。中國看到了這一領域的發展趨勢，繼續增強其加工能力。

- 美洲至今還沒有處理能力？ -

全球供應鏈自2020年以來被打亂，將可能會帶來重新洗牌。但這一行業在歐美很難發展，尤其是北美，至今沒有任何生產能力。在巴黎的國際錳研究所(IMnI)希望業內人士將理解建立自身供應鏈的好處。

- 中國廠家是否會藉機擡價？ -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導最後指出，如果無動於衷，那對中國的依賴將可能加強。除去政治上的因素，一旦這個新興市場變得更加成熟，幾乎佔有壟斷地位的中國生產商將會在需求大增之際擡價。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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