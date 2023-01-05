國際女子網協仍然牽掛彭帥

中國/彭帥

國際女子網球聯合會將中國網球運動員彭帥的安危信息與再回中國舉辦國際比賽相連。國際女子網球聯合會要求中國允許該組織與彭帥單獨並自由見面。中國是否答應此要求，尚且沒有下文。

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根據周三發給法新社的一份聲明，經營女子職業網球賽場的世界女子網球聯合會WTA已經要求中國當局在可能重返中國的賽場之前能與中國球員彭帥進行 "私下會面"。該聲明說，WTA已經要求 "與彭帥進行私人會談，了解討論她的情況"。

該聲明說：“我們已經收到中國方面確認，彭帥是安全和安逸的，但我們還沒有與彭帥本人見面。”

1月8日年滿37歲、現已退休的溫網和法網雙打冠軍彭帥，在指控比她大40歲的前副總理張高麗在持續數年的雙方關係中遭 "強迫 "性行為後，於2022年曾失蹤了近三周。

國際奧委會主席托馬斯-巴赫和法國體育日報《L'Equipe》的記者在2022年北京冬奧會期間曾輪流與彭帥交談，但彭帥都被中國方面派員陪護。

在中國公開展示了彭帥的視頻也不足以消除國際間對彭帥的安全以及她的行動和言論自由的疑慮。

據法新社說，儘管有巨大的經濟利益，WTA在2021年12月已經決定不在中國舉行秋季比賽。

4日的聲明繼續說："我們仍然堅持我們的立場，繼續為彭帥着想，WTA繼續為解決此案而努力"。

WTA稱，"我們一直說，我們希望在中國恢復WTA賽事，但我們不會為實現這一目標而對我們的核心原則做出妥協。"

去年9月，WTA宣布 "根據一項長期合同"，巡迴賽有可能在2023年回到中國，但不是在彭帥案未決的情況下恢復中國比賽。