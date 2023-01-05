愛丁堡動物園沒錢了 中國大熊貓2023年被迫回國

贈送熊貓回國

出於經濟壓力，位於蘇格蘭愛丁堡動物園的大熊貓“陽光”和“甜甜”，2023年不得不被“還回”中國。 蘇格蘭皇家動物學會首席執行官大衛·菲爾德(David Field)告訴媒體，他們將讓民眾有機會和陽光和甜甜告別。

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據該動物園相關人士表示，非常希望繼續養這對大熊貓，但園方與中國簽訂的10年合同即將到期，由於受到疫情衝擊，可能無法再續約……

BBC報道稱，新冠疫情帶來的封鎖導致蘇格蘭皇家動物學會的損失高達200萬英鎊，該學會負責愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）和高地野生動物公園（Highland Wildlife Park）的運營。兩隻熊貓的租賃費用約為每年100萬英鎊。

要知道，動物園的大部分收入是來自遊客，因疫情導致閉園，對動物園的財務打擊可想而知。

2011年1月，中國野生動物保護協會與蘇格蘭皇家動物學會達成協議，甜甜和陽光被一同租借給愛丁堡動物園，租借期為10年。

它們抵達愛丁堡那天，警車開道，民眾夾道歡迎，還有蘇格蘭樂團獻上傳統軍樂表演。甜甜甚至獲得了BBC評選出的“2011年度女性面孔”這一殊榮！

數年來，這對“熊貓夫婦”一直都是動物園最受歡迎的明星，但盼望熊貓幼崽誕生願望終於落空。