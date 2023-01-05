拉斯穆森敦促各國向中國展示如果攻擊台灣的後果

中國/台灣/北約

正在台灣訪問的前北約秘書長拉斯穆森今天表示，民主國家應該明確表示，如果中國武力攻擊台灣，將面臨“嚴重的經濟後果”。拉斯穆森還說，民主國家必須團結一致確保烏克蘭取得勝利，以阻止中國進攻台灣。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，前北約秘書長安德斯·福格·拉斯穆森在台北舉行的新聞發布會上對媒體發表講話稱，民主國家應該明確表示，如果中國武統台灣，將面臨“嚴重的經濟後果”。

儘管台灣強烈反對，中國仍聲稱台灣是中國的領土，中國一直在加大向台灣施壓，包括過去三年幾乎每天都有中國空軍在台灣附近擾飛。

安德斯·福格·拉斯穆森將俄羅斯入侵烏克蘭與中國對台灣的軍事侵略相提並論，稱民主國家必須團結一致確保烏克蘭取得勝利，以阻止中國進攻台灣。

拉斯穆森在台北的新聞發布會上還對記者說：“中國任何試圖通過武力改變台灣現狀的企圖都應該引發同樣的回應，我們現在必須向中國明確這一點。”拉斯穆森稱，“中國比俄羅斯更依賴全球供應鏈。現在闡明任何攻擊的嚴重經濟後果將是一種強大的威懾力量。”他並說他相信中國國家主席習近平正在密切關注烏克蘭戰爭的進展情況。

丹麥前首相拉斯穆森在 2014 年離開北約之前一直是世界上最資深的外交官之一，他敦促歐洲國家，如果中國在台灣採取行動，就對中國實施“全面”制裁。

針對中國保留在必要時使用武力收復台灣的權利，台灣表示，只有台灣人民才能決定自己的未來，北京的主張是無效的，因為中華人民共和國從未統治過台灣。

拉斯穆森說，歐洲國家可以參加與台灣軍隊的訓練演習，台灣軍隊目前使用的武器主要是在國內和美國製造的。拉斯穆森稱，“所有相信民主台灣和基於規則的國際秩序的人都必須努力確保烏克蘭獲勝。烏克蘭人民和台灣人民可以決定自己的未來，因此自由世界必須給予他們支持。”