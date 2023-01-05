法媒：“為什麼中國突然結束清零政策？”

突然解封

北京突然停止嚴格的新冠檢測措施，局面混亂。 隨着中國國內病例數量激增，中國人又開始旅行，西方國家又開始在機場進行檢測。法國媒體5日發表一篇題為“為什麼中國突然結束清零政策？”。文章認為，三年清零讓民眾萬分惱火，政府慌忙中毫無準備地急轉彎，給民眾和醫療系統帶來了無可挽回的災難。

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近三年來，中國駐外外交官宣稱，在他們的國家，由於以“零 Covid 政策”的名義嚴格組織的健康警戒，Covid-19 流行病得到了完美控制。 這種驕傲的斷言現在已經失去了所有意義。

12 月 7 日，中國領導人突然決定取消衛生限制和許多打擾人們生活的新冠防控措施。 北京沒有對這種逆轉做出解釋，更令人驚訝的是，目前中國的 新冠 病例在增加，中國境內流行的主要冠病毒株是BA.5.2和BF.7。

12 月 26 日，依附於中國共產黨 (CCP) 的國家衛生委員會在一份新聞稿中簡單地澄清，從現在開始，指定 Covid-19 的官方術語將不再是“新型冠狀病毒肺炎”，而是“新型冠狀病毒感染。 顯然，這意味着在中國，流行病的嚴重性被認為已經減輕。

結果，健康限制正在消失。 同一份新聞稿表明，感染病毒的人將不再需要隔離，也不會進一步追蹤他們的接觸者。 另一方面，將不再像過去三年那樣每個月更新被指定為 Covid-19 高風險地區的最新情況。 最後，聲明“將取消針對入境旅客和進口貨物的疾病控制措施”。

伴隨着這一切的是，12 月 31 日，習近平主席在一次講話中宣布，在中國，“與 Covid-19 的鬥爭已經進入了一個新階段，仍然需要不斷努力。 只要我們每個人都堅持努力，希望就在我們面前。“我們要一往無前、頑強拼搏，讓明天的中國更美好。”

北京突然採取的這種新行為或許首先是對“清零政策”引起的憤怒的報復。 在 11 月底和 12 月初，示威活動讓全中國的公民表達了真正的不滿。 在上海、北京或廣州，還有武漢、西安、成都，甚至西藏拉薩，居民遊行要求結束系統性和普遍性的篩查。

警察在沒有真正干預的情況下對這些示威遊行可以說是袖手旁觀。 甚至當他們打出敵視習近平的口號時，他們還說習近平是中國所有控制措施的始作俑者。

按照官方的說法，中共總是非常關注這種“群眾運動”。 黨內高層的審議完全保密，因此無法得知 12 月初在北京，那些希望保持最大程度監控的人是否和準備放開的人產生過較量？法國媒體表示，如果有過較量的話，那麼還是準備放開的人佔了上風。