清零防疫雖告罄 12月中國服務業PMI指數仍處於收縮

中國，經濟，新冠防疫

周四（1月5日）公布的2022年12月財新中國服務業採購經理人指數顯示，儘管中國已放棄了傷害經濟的清零防疫限制，但服務業仍錄得連續第四個月收縮。

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由研究公司IHS Markit計算並由財新傳媒發布的數據，12月中國服務業採購經理人指數（PMI）為48點，比11月的46.7點有回升，但仍低於50點榮枯線。PMI指數低於50反應活動收縮。

中國服務業PMI自去年9月起大幅走低至49.3，為6個月以來首次陷入收縮，與此前連續3個月的大幅增長態勢截然相反。而11月的數值創下6個月以來新低。

財新智庫經濟學家王喆說，"然而一些服務企業報告自11月以來活動呈現了改善"。中國在12月初發布疫情防控“新十條”，取消了自2020年以來實施清零政策的大部分措施，該政策很大程度上保護了其人口免於感染，但嚴格的封控措施也嚴重拖累經濟。儘管該政策已告結束，經濟活動正在努力恢復中，但由於短期內感染人數的激增，社會生產生活持續受到衝擊，企業繼續受到壓力。

王喆表示，"一些員工因為疫情離職，而一些公司正在裁員以限製成本，也有企業因此"暫停”了業務。

財新數據顯示，結合了服務業和製造業的綜合指數12月份也繼續處於紅色收縮區間，為48.3點，而11月該指數為47點。王喆表示，由於疫情影響，"製造業的需求受到比11月更大的衝擊"。

中國政府在2021年國內生產總值增長實現超過8%之後，設定2022年GDP增長的目標為5.5%。但許多經濟學家目前認為該目標並不現實。 中國官方將在1月公布其2022年經濟增長數據。