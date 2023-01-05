疫情下中國官方封殺新敏感詞：“人礦”

中國/“人礦”

中國嚴苛防疫管控誕生不少新名詞，繼“潤學”（逃離）之後，民眾自嘲命運如同牛馬，比喻被剝削的“人礦”一詞近日走紅，引來中共急封殺，但這敏感詞反引起更多人關注。

廣告 繼續瀏覽後續

中國網友自嘲被剝削，據中央社今天報道稱，中共急封殺“人礦”敏感詞。關注中國時事的推特帳號“李老師不是你老師”4日發文，指“人礦”一詞成為了中國互聯網上熱議的話題，甚至短暫上過微博熱搜，但現已遭刪除。

該文章說明，“人礦”一詞最早出現在1984年的“人民日報”上，意指人是一種“資源”。在今天則更多被網友用於對其自身調侃和對個人命運的比喻，意思近似“屌絲、牛馬”，即一種被他人支配，看不見希望和意義的人生。

而“中國數字時代”網站2日也發表一篇“網絡民議：如何看待‘人礦’這個詞？”文章整理關於“人礦”的10個真相，包括指把人當資源而非主體、“人礦”3個階段包括開採，使用，殘渣及當廢氣處理、當你意識到自己是人礦的時候，其實就是自我意識覺醒的時候。

另有網友表示，“人礦”是指“讀20年書、還30年房貸，養20年醫院”，從生下來就是被作為消耗品使用的人。也就是各種被剝削、壓榨套取利益，最後還被買賣人體器官的終極“韭菜”。

也有網友指，人礦不是人口紅利，把人口當成礦產去理解，被採集，被加工，被利用，被消耗，被拋棄。無非不過是富礦、貧礦，品相高低的差異罷了。不要想追求什麼東西。人生最大作用，就是不停投入再生產。

討論命運悲歌的“人礦”已成網絡敏感詞，中國網友查詢後發現目前在微博，抖音和知乎網等各大社群媒體上遭到屏蔽、封殺，但反而引起更多關注。

據中央社，中國過去3年因疫情防控，出現不少新名詞，今年上海封控期間，誕生“潤學”，“潤”來自於英語Run的諧音，實際指的就是移民。此外還有“躺平”，早期是表示網友不回應不反抗的一種心理態度，但在中國領導人習近平過去堅持動態清零下，近2年的輿論談及防疫話題時，“躺平”一詞頻繁出現。