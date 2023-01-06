中國允許保釋一名白紙抗議者 法新稱仍有11抗議人遭監禁

中國/白紙抗議

一名在去年12月參加中國多年來最大規模抗議活動後被拘留的人本周獲得保釋。這名抗議者的母親告訴法新社，或有11名抗議者仍被關押在監獄中。

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25歲的楊紫荊的白紙抗議參加者周二從南方城市廣州的拘留所獲釋，他的母親說，由於擔心報復，她不想透露更多細節。

當11月下旬爆發多年未見的大規模抗議活動時，民眾對北京嚴格的清零政策的不滿情緒已經醞釀了一段時間。隨後，清零健康限制突然被放寬。

據一位居住在國外並接受法新社採訪的綽號為Rio的活動人士說，楊子敬和他周圍的其他六名廣州抗議者在被審前拘留30天後，於周一和周二被保釋出來，這是允許不進一步起訴的最長拘留時間。

楊紫荊於11月27日在廣州海珠廣場參加抗議活動，後於12月4日因 "擾亂公共秩序 "被捕。根據里約Rio的說法，被釋放的抗議者被要求在他們的老家居留一年，這也是他們被保釋的一個條件，並且必須定期向警方報告。他說：“他們將受到不同部門的密切監視。”

據里約告訴法新社，他知道自12月18日以來，還有11名北京抗議者被拘留，他們最初是在11月27日的抗議活動後被警察傳喚的。他們的移動電話當時被沒收了。據另一位了解他們被捕情況的人說，這群人包括兩名記者和一名出版商，涉嫌 "聚眾擾亂公共秩序"。

該匿名者說，由於警察的恐嚇，被捕者的親屬不敢公開發表意見。

據另一位熟悉此案的人士稱，被逮捕的人的律師被阻止向媒體發言。

據里約Rio稱，至少有一名抗議者在廣東省被捕並被帶到北京。

法新社了解到，在北京和上海發生了幾起抗議者被扣留長達24小時的案件，其中大部分是年輕人，警方使用複雜的網絡跟蹤技術來定位他們。