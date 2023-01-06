加拿大兩機場將對中國航班進行污水病毒檢測

機場檢測

除了要求中港澳旅客提供檢疫證明外，對中國至多倫多和溫哥華機場的國際航班，本月晚些時間，加拿大將開始進行單獨的污水病毒檢測。

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渥太華表示，對特定航班展開污水檢測，將有助於加拿大政府衡量來自中國的新冠病毒的流行程度，並監測新的變種病毒。

一年前，加拿大公共衛生局（PHAC）已與多倫多皮爾遜機場和研究人員合作，對所有抵達航班進行污水病毒檢測，以確定是否存在奧密克戎變種和新變種。

本月晚些時候，每一架抵達皮爾遜和溫哥華國際機場的中國航班，將單獨提交污水供檢測。

溫哥華機場還將效仿皮爾遜機場目前的做法，對其它航班在該機場排放的污水進行檢測。

加拿大公共衛生局PHAC稱，針對特定航班的污水病毒檢測將是短期措施，但沒有明確是幾周還是幾個月。

安省貴湖大學加拿大食品安全研究所所長勞倫斯‧古德里奇（Lawrence Goodridge）對《環球郵報》表示，針對中國航班進行單獨檢測，意義不大。因為旅客可以離開加拿大，可以輾轉任何機場入境加拿大。

但古德里奇的同事羅伯特‧德拉托拉（Robert Delatolla）認為，有針對性的檢測可能有助於更早發現預警信號，有助於當局應對下一波變種病毒或亞變種。

1月5日起，加拿大政府要求，所有從中國（包括香港和澳門）出發入境加拿大的兩歲及兩歲以上旅客，在登機前需出示48小時內新冠病毒檢測呈陰性的證明。