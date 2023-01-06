台灣稱又向中國大陸提議幫助抗疫 北京未回應

台灣/中國/新冠病毒

台灣再次向中國提出提供援助，以幫助中國大陸應對新冠病毒染疫案件激增，但中國當局尚未做出回應。

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據路透社今天報道稱，台灣再次向中國提議提供幫助以應對新冠病毒疫情激增。

中國是在遭到民眾抗議後，於上個月取消了對新冠疫情的嚴格控制，放棄了三年來清零政策。

台灣中央流行病指揮中心主任 Victor Wang 告訴台灣官方通訊社，本周向中國當局發送了一封電子郵件，詢問台灣如何可以幫助應對中國病例激增的情況。

中國不斷上升的病例引發了世界衛生組織的擔憂，世衛組織稱北京低估了病毒染疫死亡人數。

台灣衛生官員說，台灣還在 12 月初向中國大陸發送了一封電子郵件，以“提醒”中國當局注意社區爆發和兒童中的嚴重染疫病例。

儘管民選政府強烈反對，中國仍聲稱台灣是中國的領土，中國將台灣總統蔡英文視為分裂主義者，自她 2016 年上任以來一直拒絕與台灣政府對話。

路透社說，在本月早些時候的新年致辭中，蔡英文首次提出向中國提供“必要援助”以幫助中國大陸應對激增的新冠病毒病例，但表示中國在台灣附近的軍事活動不利於和平與穩定。

據台灣官方媒體引述衛生部長薛瑞源表示，台灣可以向中國大陸提供藥物或疫苗，但尚不清楚北京是否會接受。

台灣和中國多次就各自控制新冠傳播的措施發生爭執。