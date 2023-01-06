新年伊始美國中勳號驅逐艦航穿台灣海峽

美國/中國/台灣/美國軍艦過台灣海峽

美國海軍今天報告說，一艘美國軍艦5日曾駛過台灣海峽。法新社稱，這一行動可能會激起中國的憤怒。

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美國軍方今天報告一艘海軍艦艇穿越台灣海峽。美國海軍在一份聲明中說，中勳號驅逐艦 "於1月5日（當地時間）例行通過台灣海峽。美國海軍稱此行符合國際法適用的海域自由航行和自由飛行。聲明還說："'中勳'號通過台灣海峽顯示了美國對維護自由和開放的印度-太平洋地區的承諾。

法新社說，美國政府現在經常使用 "印太 "一詞來指代亞太地區。

據美國海軍說：“美國軍方在國際法允許的地方飛行、航行和行動。”

據法新社稱，北京和台北之間的關係已經很緊張，在2022年更急劇惡化，中國加強了在台灣周圍的軍事演習，中國認為台灣是中國領土的一部分，有一天會被收回，如果有必要的話，可以用武力。中國認為擁有2400萬人口的台灣是中國的一個省份，自1949年中國內戰結束以來，中國尚未設法將台灣與其他領土統一起來。

中國對近年來台灣當局與美國之間的關係加深感到不滿，美國幾十年來一直為台灣提供軍事支持以對抗北京。

中國2022年組織了大型軍事演習，以抗議美國眾議院議長南希-佩洛西去年8月的訪問，中國與台灣緊張局勢上升到幾年來都未見的水平。