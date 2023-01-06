福克斯：疫情下北京醫院床位用盡 死亡人數激增

新冠病毒/中國

由於新冠病毒疫情感染在中國猖獗並耗盡了公共衛生部門的資源，北京一家醫院的床位已經用完，迫使患者躺在擔架上或躺在走廊的地板上。一份報告稱，由於床位短缺，醫院要求患者自帶床位。

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福克斯新聞引述消息稱，北京朝陽醫院急診室的一名醫護人員在聖誕節前就告訴英國《金融時報》。“我們沒有床位，沒有氧氣，一屋子病人都在等待。”

隨着中國放棄清零政策，中國到處疫情病例激增。放棄清零的突然轉變發生在沒有增加疫苗接種的情況下。相反，官員們現在試圖通過建立數百個“發熱門診”來增加檢測，簡單地支持醫院以應對新的新冠疫情浪潮。

福克斯新聞稱，1 月 5 日，北京東部的垂楊柳醫院擠滿了新來的病人，醫院無法妥善隔離他們，醫院並沒有為這波嚴重衝擊做好準備。據美聯社的照片顯示，染疫老年婦人戴着氧氣面罩在走廊里等待醫生的問診。

美國紐約大學朗格尼醫學中心醫學教授、福克斯新聞醫學撰稿人馬克·西格爾博士告訴福克斯數字新聞，由此產生的新冠感染浪潮表明，清零顯然適得其反。Siegel 說：一種高度傳染性的亞變體 XBB開始猖獗傳播，並且出現一種新的、更危險的變體的風險很高。他認為， “中國堅持使用自己的疫苗，這些疫苗不如美國的，而且最近接種疫苗的人數不多，而且疫苗大部分都失效了。”他說，中國的“弱勢群體疫苗接種率低，導致住院和死亡”。

據福克斯，最新估計表明，1 月份死亡人數可能從每天 9,000 人增加到每天 25,000 人。這與清零結束前的死亡統計 5,227 人形成鮮明對比。