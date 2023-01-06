約30萬旅居迪拜的中國人將慶祝兔年

喜迎兔年

隨着 1 月 22 日中國農曆新年的臨近，迪拜的盛大遊行將在因冠狀病毒大流行而中斷兩年後返回阿拉伯聯合酋長國。 絕大多數在迪拜的中國僑民都熱切期待 1 月 14 日在迪拜世博城舉行的盛大遊行，預計將有 2500 多人參加。

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此次遊行將包括60種花車和20輛花車，在傳統與現代之間慶祝中國新年，提供文化和娛樂。 本次活動由中國文化和旅遊部、中國駐迪拜總領事館和“擁抱中國”執行委員會共同主辦。

中國領事說：“今年的閱兵將開創先河，首先是中國企業參會，還有全面介紹中國傳統文化的春節廟會，以及中國高科技產品的展示，最後，阿聯酋公司將參加遊行，包括 EMAAR 集團，”。

超過30萬在迪拜的中國僑民將慶祝兔年。新華網報道，迪拜世博城將成為迪拜“歡樂春節”大巡遊活動的舉辦地。方陣近60個，花車20餘個，方陣人數規模達2500人；中國傳統服飾、春節文化展示與現代能源汽車、高科技產品共同展示；春節集市琳琅滿目，讓民眾全方位體驗中國年味……1月5日，在迪拜“歡樂春節”大巡遊新聞發布會上，中國駐迪拜總領事李旭航表示，今年的大巡遊活動將實現多項創新。