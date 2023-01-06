自疫情泛濫下的中國遊客來了 各國憂喜參半

中國/新冠病毒

中國在12月底宣布從1月8日起結束對入境的強制檢疫，這讓世界感到驚訝。這一消息公布後，中國人急於預訂飛機票。目的地首先是澳門、香港、日本、泰國和南韓等地。在世界其他地方，中國的這一決定受到了質疑，有幾個國家對中國人入境施加了限制，比如強制性作PCR測試。

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法新社採訪日本東京的旅遊區淺草商街，當地已經在準備中國遊客湧入返回，已經看見用中文寫的你好問候中國遊客。

2003年，只有45萬名中國人訪問鄰國日本。16年後，有近960萬人觀光，是迄今為止最大的外國旅行者群體。

一位店家老闆說，他的客戶有20%來自中國，東谷先生和他的員工不得不記住一些中文短語來進行交流。

儘管他期待再次看到遊客，但這位漫畫家擔心，在因新冠病毒而被迫削減員工後，大量湧入的遊客 "將使接待能力不堪重負"。"他告訴法新社：“我也擔心我們將不得不更加謹慎地採取預防病毒措施。”

北京在12月底宣布從1月8日起結束對入境的強制檢疫，這讓世界感到驚訝。中國此後一直陷入疫情爆發蔓延。

但是，這些中國遊客代表着巨大的財政盈利。在新冠病毒大流行之前，中國占韓國的外國遊客的三分之一，在泰國和印度尼西亞位居前三位。

韓國首爾的一個店老闆說，中國遊客是我們的第一批客戶，越多越好。

然而，韓國當局的態度則更為保守。韓國文化部官員Yun Ji-suk承認，中國人的缺席無疑 "對我們的旅遊業是一個打擊。但現在不是積極從事旅遊業的時候，這是因為目前新冠病毒疫情的嚴重情況。"

在中國，清零戰略的突然結束確實帶來了大規模的感染浪潮，而北京傳送的疫情數據也受到了高度批評。一些國家甚至禁止來自中國的旅行者進入他們的領土。

就韓國本身而言，首爾已經限制了航班。來自大中國陸、澳門和香港的旅行者必須在登機前進行陰性測試。那些專門從中國出發的人將在落地時再次接受測試。

日本也為中國大陸做出了類似的決定。來自香港和澳門的旅行者可獲得豁免。

其他主要接待國，如印度尼西亞，在新冠病毒大流行之前，每年有200萬中國人到那裡旅行，印度尼西亞選擇不施加任何限制。天堂般的巴厘島上的餐館老闆們希望中國遊客能夠人數回升，他們的餐館將再次 "滿員"。

據法新社，在亞洲，中國遊客的迴流預計將是緩慢的。例如，印度尼西亞預計2023年將有超過25萬名中國遊客，與新冠疫情之前的數字相差甚遠。

泰國希望達到500萬。這隻比2019年的一半多一點點，泰國決定不加如何限制。旅遊業占泰國經濟的近20%，主要由中國遊客推動。