華日：中國回擊世衛組織關於中方低估新冠死亡人數說法

中國/新冠病毒

針對世界衛生組織有關中國正低估其當前新冠疫情嚴重性的說法，中國政府予以回擊，呼籲該聯合國機構秉持“科學”立場。中國政府表示，中方始終本着依法、及時、公開、透明的原則，同世衛組織保持着密切溝通，及時分享有關信息和數據；中國的疫情形勢是可控的。

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據華爾街日報署名Joyu Wang / Liyan Qi今天報道稱，世衛組織周三敦促中國政府對新冠疫情信息的發布要更加透明，一些官員質疑中國新冠數據的準確性，尤其是死亡病例數據。中國回擊世衛組織關於中方低估新冠死亡人數說法。

中國外交部發言人毛寧在周四的例行記者會上稱，中方始終本着依法、及時、公開、透明的原則，同世衛組織保持着密切溝通，及時分享有關信息和數據。毛寧表示，中國的疫情形勢是可控的；希望世衛組織秘書處秉持科學、客觀、公正立場，努力為全球應對疫情挑戰發揮積極作用。

世衛組織周三發布的關於全球新冠病例的最新周報顯示，在截至1月1日的一周內，中國大陸新增218,019名感染者，新增住院病例22,416例，死亡病例648例。世衛組織報告稱，應謹慎地解讀這些數據，因一些國家改變了檢測策略，導致檢測到的病例數量減少。

當被問及報告中中國數據的可靠性時，世衛組織發言人在一份書面聲明中提到了世衛組織突發衛生事件規畫執行主任邁克爾·瑞安(Michael Ryan)的講話。瑞安在周三的一次新聞發布會上說，中國低估了國內疫情的影響，採用了他認為以全球標準衡量過於狹窄的新冠死亡標準。

據華爾街日報稱，世衛組織報告中的中國數字仍遠高於中國疾病預防控制中心公布的病例數，該中心在截至1月1日的一周內每日報告新增本土病例約5,000例，日增死亡病例在1至5例之間。根據中國疾病預防控制中心的數據，自去年12月初以來，只有不到30人死於新冠。

如此低的死亡病例數字不符合主要流行病學家的預測模型，而現實中重症監護室爆滿、火葬場不堪重負等跡象，以及一些人公開表示他們的親人在感染新冠後去世，這些情形也與統計的死亡病例數字頗有出入。

據該報道，在新冠數據受到質疑之際，中國正準備從下周起向更多國際旅行者開放邊境，與此同時，此前採取的嚴格疫情防控措施對中國經濟的負面影響還在持續，中國政府現已放棄這些措施。

德國周四加入了美國、澳大利亞、加拿大、日本、韓國、法國和意大利等國之列，對來自中國的入境人員實施核酸檢測要求。

中國稱這種旅行限制是不科學的、帶有政治動機。中國已威脅要對那些對中國旅客實施防疫限制措施的國家採取反制措施，但沒有具體說明是什麼樣的反制措施。這些國家中包括許多中國內地遊客最喜愛的旅遊目的地。