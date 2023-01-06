蓬佩奧最新視頻：中美學術交流是如何被破壞的？

蓬佩奧

前美國國務卿邁克‧蓬佩奧（Mike Pompeo）通過最新視頻揭露中國政府利用中美學術交流破壞學術自由，並介紹了中方如何恐嚇在美國學習的中國學生，並花錢來影響美國的教育機構，以及竊取美國的科學研究。

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蓬佩奧一開始就說：美國人和中國人被時間、空間、語言和歷史隔開，但我們有很多共同點，我們可以互相學習。每年都有成千上萬的中國學生進入美國大學或學院，他們是美國最大的國際學生群體，“這實在是件大好事”。

“但是中國共產黨破壞了這些學術交流，它試圖利用來這學習的學生，時不時地派間諜混在其中一起過來。”

蓬佩奧說：“我曾收到報告說，中共駐美領事館通過中共控制的校園組織進行公然的脅迫和恐嚇，在美國境內控制和恐嚇中國留學生。”中共花錢在美國購買影響力，向美國校園暗中輸送了數十億美元未報告的資金。

蓬佩奧指出：這不是慷慨，很多時候是間諜活動。中共還利用“千人計畫”招募美國的頂尖科學家和研究人員，竊取專業知識。在他的家鄉堪薩斯州以及哈佛化學系主任都是這樣的例子。在普林斯頓大學，上中國政治學課的學生甚至被迫在作業中使用假名，以保護他們的身份免受中共的侵害。

蓬佩奧說，最常見的一些受害於中共的群體是中國學生和台灣學生，他們來這裡是尋求真正的教育和體驗學術自由。他們沒想到威權主義會跟隨他們穿越太平洋。這不應該在美國發生。

蓬佩奧強調：“美國高等教育是我們社會的王冠上的明珠。我們需要保護它。我們需要對欺詐和盜竊提高警惕。我們需要支持言論自由、公開探究和思想競爭。

“我們需要確保讓我們的學院和大學擁有世界羨慕的自由，並每年吸引眾多優秀的中國學生來這裡。學術自由對於像美國這樣充滿活力的民主國家至關重要。學術交流應該加強而不是削弱這種自由。”