香港樓宇買賣價量齊跌四成 宗數創26年新低 測量料今年可能再跌一成

香港/樓市

踏入疫情爆發第三年，香港樓宇買賣宗數按年大跌38%至59619宗，創1996年有紀錄以來新低；合約總值亦重挫四成至5545億港元(下同，折算約674億歐元)。投資人林一鳴分析，去年樓市下跌主因是預期息口上升和抗疫三年做成對前景的憂慮所致，與移民潮關係不。展望今年，地產代理料升5%至15%，但測量師界卻預期樓市會下跌5%至一成，而恆大出售香港總部不成可被視作徵兆。

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土地註冊處昨(5日)在網上公布，去年全年送交該處註冊的樓宇買賣合約共有59619份，較前年下跌38%，宗數跌穿2016年低位時的73004份，創1996年有紀錄以來26年歷史新低；當中以住宅樓宇的趺幅較大，有四成。期內樓宇買賣合約總值約5545億元，按年重挫39.6%，創2015年以來新低；當中的4077億元屬住宅買賣合約，按年跌幅高達44.4%，創2014年以來新低；非住宅樓宇合約總值則跌兩成至1467億元。

資深投資人林一鳴在最新出被的《信報月刊》撰文，指香港樓價在2022年下跌一成，有人指是因為移民人士賤賣樓宇丶推低樓價造成，但他對此不敢苟同，指移民人數雖然高達20萬，但移民以持有物業比例不高的年輕人為主，而持有香港七成物業的50歲以上人士，過去兩年移民的比例並不高，故移民潮並非主因。他認為，樓市下跌的主因是預期息口上升，加上防疫措施持續三年，買家擔憂未來經濟前景，市場變得萎縮而推低成交價格。

展望今年樓市，綜合香港四大地產商的評估，升幅由5%至15%不等，當中以中原地產的估計最為樂觀，該行預料，樓價有望在本季觸底，全年樓價會在谷底反彈15%，其研究部高級聯席董事黃良升解釋，隨着美國加息放緩，港府撤銷防疫措施，以及通關在即等利好消息刺激，樓市氣氛已見好轉，成交增加。

不過，兩大測量師行則看淡今年樓市。仲量聯行預計，中小型住宅樓價今年會再跌一成，豪宅亦會跌5%至一成；萊坊預計，一般住宅樓價會跌5%至一成，豪宅跌幅在5%之內。

但在元旦過後，樓市便傳出一個壞消息。根據路透社3日報道，中國恆大旗下香港總部「中國恆大中心」去年秋季被接管及推出市場標售，當時估值80億至90億元，惟因接獲出價未達要求，流標收場。

資料顯示，中國恆大於2015年11月以125億元向華人置業購入灣仔整幢27層的美國萬通大廈，呎價高達3.6萬元，創當時香港最大額商廈買賣及呎價最高紀錄，及後易名為中國恆大中心。自中國恆大陷入債務危機後，傳中國國企越秀地產前年曾計畫以105億元收購恆大中心，但最終考慮到恆大未償還負債會為交易帶來潛在不穩定因素而被董事會否決。