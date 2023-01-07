中國多位名人近日猝逝 網質疑：真正死因不能說？

名人陸續猝逝

新冠病毒疫情在大陸肆虐，感染人數暴增。大量中國專家、學者及各界名人突然死亡，其中包括演藝界人士。法新社報道，自從最近幾周許多明星相繼死亡以來，中國民眾本身將開始懷疑政府的統計數據。 每次，這些突然死亡人死因都沒有明說，在社交網絡上引起質疑。

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讓人震驚的是新京劇創立人儲蘭蘭病逝，年僅40歲。他家人發布的訃告中並未透露死因。儲蘭蘭的去世原因也引發了巨大的爭議，她曾在12月3日在朋友圈慶祝放開，而她最後的朋友圈則停留在12月10日，而外界猜測儲蘭蘭是因新冠併發症突然去世，獨立學者司馬南悼念時，也佐證了這一點。

54歲的大陸導演王景光12月22日凌晨病逝。大陸導演顧晶在社交平台透露了導演王景光的死訊。

顧晶曬出了王景光妻子發布的訃告：王景光先生因疾病，於12月21日午時搶救無效，永遠的離開了我們，享年五十四歲，告親朋好友知悉，悲痛至極。

王景光出生於吉林，先後於北京電影學院文學系、導演系讀取本科和研究生。編劇和導演的作品有《核桃》《周末探案》《城市的謊言》《荒野迷途》《伊犁河》《跨洋追捕》《沙丘之變》等。

年僅37歲的中國前中超球員王若吉因病猝然離世，也沒有註明死因。中國知名編劇倪震傳出離世消息，享壽84歲，其生前有許多電影編劇作品，代表作有《大紅燈籠高高掛》、《紅粉》、《鴉片戰爭》等，也是金馬導演張藝謀的老師，網傳離世原因為確診新冠。

12月21日晚，導演顧晶在社交平台發文悼念導演王景光，配文稱：“他還這麼年輕，痛心，王景光導演走好！”一般訃告上都註明因疾病搶救無效死亡。“實踐是檢驗真理的唯一標準”的主要作者、南京大學哲學系教授胡福明1月2日清晨去世，享年87歲。