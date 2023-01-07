中國採用非滅活技術疫苗開始試產

中國/新冠病毒/疫苗

中國制藥商康希諾開始試產針對國中國當下流行的新冠變異株的疫苗，這將是中國使用mRNA技術研發而非滅活技術的首批疫苗之一。mRNA技術推動了美國和其他國家的疫苗接種。

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據華爾街日報署名Joyu Wang今天報道稱，中國研發的新冠mRNA疫苗開始試生產。中國制藥商康希諾生物股份公司總部位於天津，周四晚間在社交媒體賬號上發布新聞稿稱，該款針對奧密克戎毒株的疫苗一期生產項目設計產能1億劑。

根據這份新聞稿表示，這款疫苗目前尚處於臨床試驗階段，已在安全性和免疫原性的研究中取得了積極結果。至於記者尋求就前述試驗結果或試生產意義提供更多詳細信息的請求，康希諾暫未回復。

康希諾的這款現名為CS-2034的疫苗採用的是mRNA技術，與輝瑞公司(Pfizer Inc., PFE)和Moderna Inc. (MRNA)的疫苗基於基因的技術一樣。這一突破是在抗擊新冠疫情近三年之後取得的，在此期間，中國主要依靠國產疫苗，而國產疫苗在對抗新冠病毒新毒株方面的效果不如mRNA疫苗。

據公共衛生專家表示，中國因有效疫苗接種水平低，且人們幾乎完全沒有接觸過新冠病毒，使得新的變異毒株得以在中國人中迅速蔓延。目前，中國主要使用所謂的滅活疫苗，即使用已殺滅的病原體樣本來激發人體的免疫反應。雖然中國主要的科興(Sinovac)和國藥(Sinopharm)疫苗提供了對重症和死亡的高水平保護，但根據已發表的醫學研究和世界衛生組織(WHO)，這些國產疫苗不足以阻止新冠病毒的傳播。

據該報道稱，去年11月，中國同意批准輝瑞公司的疫苗在國內使用，但只面向一些外國居民。