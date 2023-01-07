中國與輝瑞就獲權生產仿製新冠藥談判

新冠病毒/中國

中國正在與輝瑞公司談判，以獲得許可，允許中國制藥商生產和分銷美國公司的抗新冠病毒藥物 Paxlovid 的仿製藥。

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路透社今天引述一位知情人士稱，自上月底以來，中國的醫療產品監管機構即中國國家藥品監督管理局 (NMPA)一直在牽頭與輝瑞公司進行生產仿製藥談判。消息人士稱，北京希望在 1 月 22 日開始的農曆新年之前敲定許可交易條款。

在政府上個月突然放棄其清零政策後，中國醫療承受着巨大壓力，新冠感染率飆升。全國各地洶湧的感染浪潮下，醫院不堪重負，藥店藥品搶購一空，也引起國際恐慌。

Paxlovid 在一項臨床試驗中被發現可將高危患者的住院率降低約 90%，該藥物的需求量很大，許多中國人試圖將其運回中國。中國在很大程度上抵制西方疫苗和治療方法。但口服治療Paxlovid是中國批準的為數不多的國外藥物之一。

去年 2 月，中國批准了 Paxlovid用於治療多個省份的高危患者，該藥物本應主要通過醫院提供。輝瑞公司上個月達成協議，通過一家當地公司將 Paxlovid 出口到中國，以便中國能更廣泛地使用該藥物。

輝瑞發言人表示，該公司正在積極與中國當局和所有利益相關者合作，以確保 Paxlovid 在中國的充足供應。

路透社說，由於未獲授權對媒體發言，所有消息人士均拒絕具名。其中兩位消息人士稱，國家藥監局在 12 月下旬與幾家中國制藥商舉行了會議，討論生產 Paxlovid 仿製藥所需的準備工作，希望它能夠在不久的將來獲得許可。

兩位消息人士和另一位直接了解此事的消息人士稱，包括華海製藥和石藥集團在內的潛在候選藥物最近幾周一直在進行“生物等效性試驗”，這是中國監管機構要求的仿製藥上市前的要求。

為了使仿製藥被視為與品牌藥等效，需要進行此類測試以確保它們在體內的作用相同。其中一位補充說，華海和石藥集團都希望在本月晚些時候向 NMPA 提交測試結果。

據中國國內媒體報道，由於14億中國人正在抗擊感染，抗病毒藥物嚴重短缺，許多人轉而通過地下渠道獲得Paxlovid等藥物。黑市黃牛對一盒 Paxlovid 的定價高達 50,000 元人民幣（7,260 美元），是原價 2,300 元人民幣的 20 多倍。

路透社說，三位消息人士稱，中國還敦促輝瑞公司降低 Paxlovid 的價格，因為政府的目標是將該藥物納入國家醫療保險計畫，以支付部分費用。