卸螞蟻金服控制權日 馬雲現身泰國

中國/馬雲

阿里巴巴集團創始人馬雲本周被發現在曼谷進行社交活動。消息今天報道馬雲卸下對螞蟻金服的控制權。自從中國監管機構於 2021 年底對馬雲的商業帝國進行打壓以來，他一直沒有出現在公眾視線中，此前馬雲被發現在日本隱身。一些網絡帖子和當地媒體報道顯示，馬雲人在泰國。

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據路透社今天引述泰國媒體消息，中國億萬富翁馬雲現身曼谷

最近一次看到馬雲是在米其林星級廚師 Supinya "Jay Fai" Junsuta 的 Instagram 賬戶上，他在周五發布了一張他和馬雲的合影，並配文“非常謙虛，我們很榮幸歡迎你和你的家人來Jay Fai的。”

泰國幾家當地媒體還報道說，馬雲與泰國最大的農業綜合企業正大集團（正大集團）和正大集團（CPF.BK）的董事會主席素帕吉切拉瓦農一起在一個餐廳用餐。

當路透社詢問時，正大集團沒有就會議發表評論。

泰國媒體還報道說，馬雲在曼谷的 Rajadamnern 體育場參加了一場拳擊比賽，在那裡他握緊拳頭與泰國拳擊冠軍 Sombat “Buakaw” Banchamek 合影留念。

路透社說,馬雲基金會沒有立即回應路透社的置評請求。