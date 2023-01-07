因反對聲浪 抖音暫停在美招聘安全顧問程序

中國/美國抖音

因美國官員反對意見越來越大，中國抖音TikTok 已暫停在美國招聘顧問的程序，安全顧問計畫原本希望能有助於抖音與美國實施一項潛在的安全協議。

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據路透社引述兩位知情人士表示，TikTok 凍結為美國安全交易聘請顧問。

中國科技集團字節跳動旗下的這款短視頻應用程序在過去三年中一直試圖向華盛頓保證，美國公民的個人數據不會被訪問，抖音內容也不會被中國共產黨或任何其他實體操縱在北京的影響下。

美國總統拜登於 2021 年撤銷了他的前任特朗普在美國禁止 TikTok 的行政命令，但拜登政府與抖音的談判仍在繼續，以達成一項可能使字節跳動免於被迫剝離 TikTok 的交易。而TikTok 一直在制定一項計畫，以向美國政府保證它將遵守他們的安全協議。

該計畫涉及聘請一名第三方監控員、一名源代碼檢查員和三名審計員，其中一名專門負責網絡安全，另一名負責確保現有 TikTok 服務器上的美國用戶數據在遷移到美國甲骨文公司後再將被刪除。

消息說，這些職位都將由 TikTok 支付費用，而且要向美國政府官員報告。

TikTok 於去年 12 月初發出了其中一些職位的提案請求，目的是向美國外國投資委員會 (CFIUS) 提出潛在候選人以供批准，該安全委員會一直在審查字節跳動對應用程序所有權。

TikTok 在 12 月承認下屬部分員工不當訪問兩名記者的 TikTok 用戶數據以查明泄露給媒體的信息來源。此後決定凍結招聘。

據知情人士透露，這讓一些支持與 TikTok 達成安全協議的美國官員感到不安，並加強了美國政府中對華鷹派呼籲拜登命令字節跳動剝離抖音的影響力。

目前尚不清楚美國政府何時會對 TikTok 的未來做出決定。

TikTok 已經公布了幾項旨在安撫美國政府的措施，包括制定在美國甲骨文存儲抖音用戶數據的協議以及美國安全部門 (USDS) 負責監督數據保護和內容審核。

據未參與 TikTok 談判的 Stroock & Stroock & Lavan LLP 安全律師 Chris Griner 表示，TikTok 濫用記者數據破壞了之前保護用戶信息的保證。

作為更廣泛的貿易、知識產權和人權爭端的一部分，尋求打擊中國的美國立法者抓住了對TikTok 的安全擔憂，向白宮施壓，要求拜登採取強硬路線。

路透社說，拜登上個月簽署了一項支出法案，禁止多達約 400 萬的聯邦僱員在政府發放的設備上使用 TikTok，此前一些州和地方當局也頒布了類似的禁令。