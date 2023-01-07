彭博社指美國多次提出向中國提供疫苗 但均遭拒絕

婉拒美國疫苗

彭博新聞社1月6日報道說，由於擔心出現新的變異毒株及其對經濟的衝擊，甚至導致全球疫情大流行捲土重來，美國已反覆通過各種渠道提出向中國提供信使核糖核酸(mRNA)疫苗等援助，但是中國一直不願接受。

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自上個月放寬新冠防疫管制以來，中國的感染病例突然間大幅上升，引發了有關潛在的人道危機、以及是否會催生新的、傳染性和致病力更強的毒株等一系列擔憂。

彭博社的報道援引知情人士的消息報道說，美國最近幾周加大說服中國的努力，其中一位人士表示，雙方繼續通過衛生渠道進行對話，然而中國官員每次都堅定回應說，局勢完全在控制之下，不需要援助。

為了避免中國在接受外援方面的政治敏感性，報道援引不願透露姓名的數名美國官員提供的消息說，美國官員甚至還提出了以間接的方式供應疫苗，但有關官員沒有提供更多細節。

“我們已經向中國提供了新冠疫苗。”美國國務院發言人內德·普萊斯周五說。“他們公開表示他們很感激這個提議，但他們現在不需要。當然，我們會繼續與他們討論這個問題。”

美國和德國的疫苗目前被公認為全球最好的新冠疫苗，世界上大多數國家能夠在疫情大流行期間大幅降低感染和死亡率、儘快恢復正常，除了群體免疫力強外，在很大程度上得益於西方國家先進的疫苗，其中包括已被數十個國家接受的突破性mRNA技術生產的疫苗，但中國一直以中國疫苗“可以滿足需求”為由婉言相拒。

中國星期五再次表示，中國本身的疫苗和醫療物資總體供應充足，疫情形勢可控。外交部發言人毛寧在回答有關美國表示願向中國提供疫苗等先進技術和其他幫助的問題時說，目前中國已經有13款疫苗獲批附條件上市或獲准緊急使用，能夠滿足“應接盡接”的需要。

有關中國拒絕接受美國和西方疫苗的報道最近不斷見諸於各家媒體，中國網民的反應各有不同。有的網民指“外交部的回應，極不負責任”；有網民呼籲政府“mRNA疫苗，應儘快引進”；也有網民指責當局的做法是“寧要社會主義的草，不要資本主義的‘苗’”。