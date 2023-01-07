清零為零後中國春運今天挪步

新冠病毒/中國/春運

中國今天迎來了“春運”的第一天，農曆新年為期 40 天的春節長假被稱為新冠病毒疫情大流行前世界上最大的年度人口遷移，今年的春運，因新冠病毒疫情再次狂飆，使各界摒息關注春運面對的疫情四散的新的危險。

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路透社今天報道稱，中國從 1 月 21 日正式開始的農曆新年公共假期將是 2020 年以來第一個沒有國內旅行限制的假期。在過去一個月里，在對一項包括頻繁檢測、限制行動、大規模封鎖和對世界第二大經濟體造成嚴重破壞的清零政策遭到歷史性白紙抗議後，中國的清零制度瞬間瓦解。

但投資者希望這個重新開放最終能夠重振一個 17 萬億美元的經濟體，而中國正遭受近半個世紀以來的最低增長。

但這種突然的變化讓中國 14 億人口中的許多人首次暴露在病毒面前，引發了一波新冠感染浪潮，一些醫院不堪重負，藥房貨架上的藥物被搶購一空，並導致火葬場排起了長隊。

據中國交通運輸部周五表示，預計未來 40 天內將有超過 20 億人次出行，同比增長 99.5%，達到 2019 年出行人數的 70.3%。

路透社說，中國網上對春運反應不一，一些評論歡呼多年來第一次可以自由地返回家鄉與家人一起慶祝農曆新年。然而，許多其他人表示他們今年不會旅行，因為擔心感染年長的親屬是一個普遍的關注主題。

人們普遍擔心，城市工人大量遷移到家鄉將導致小城鎮和農村地區的新冠感染激增，這些地區的重症監護病床和呼吸機設備根本不夠完善。

另外，周日明天標誌着中國與香港邊境的重新開放，以及中國對入境國際旅客隔離要求的結束。這有效地為許多中國人打開了自近三年前邊境關閉以來首次出國旅行的大門，而且他們不必擔心回國時被隔離。

周六在香港，已經預約的人在一個中心排隊約 90 分鐘，以進行前往包括中國大陸在內的國家及地區所需的 PCR 檢測。

路透社說，在新冠病毒大流行的大部分時間裡，中國將資源投入到一個龐大的新冠 PCR 檢測項目中，以追蹤新冠病例，但現在的重點正在轉移到疫苗和治療上。周六，中國四個政府部委發布了一份通知，表示將重新分配財政資源用於治療，其中概述了一項公共財政計畫，在 3 月 31 日之前補貼 60% 的治療費用。

與此同時，消息人士告訴路透社，中國正在與輝瑞公司(PFE.N)進行談判，以獲得許可，允許國內製藥商在中國生產和分銷美國公司新冠抗病毒藥物 Paxlovid 的仿製藥。許多中國人一直試圖在國外購買這種藥物並將其運到中國。

路透社說，中國周五報告了三例新的新冠死亡病例，官方病毒死亡人數因此達到 5,267 人，這是世界上最低的國家之一。但是國際衛生專家認為，北京對新冠死亡的狹義定義並不能反映真實的死亡人數，一些人預測今年的死亡人數將超過 100 萬。