紐約聯儲：中國疫情大爆發 全球供應鏈不確定性增加

國際貿易

紐約聯儲銀行1月6日公布最新報告顯示，全球供應鏈受到中國“躺平式開放”的中共病毒疫情爆發影響，供應鏈不確定性增加，或會影響美國高通脹的回落。

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紐約聯儲發表的《環球供應鏈壓力報告》說：12月全球供應鏈壓力指數從11月修正後的1.23降至1.18；去年春季以來，供應鏈壓力一直在明顯紓緩，但9月觸底後再度上升，近期在窄幅波動。

紐約聯儲的經濟學家表示，過去3個月數據持平，相信與中國新冠疫情惡化有關。中國在1月放寬防疫措施前，仍堅持“動態清零”政策，導致工廠開工受到影響，對供應鏈造成壓力；但是，在180度轉變的“躺平式開放”後，中國出現了大規模的新冠病毒感染，造成貨物不能順利運出中國。

報告還提到：中國最近的疫情大爆發正在影響其他亞洲經濟體，全球供應鏈的未來影響不確定；中國放寬防疫措施的影響仍然不明朗，以及由此產生的這波新冠感染、住院和死亡，未來的供應鏈指數的走勢如何演變值得關注。

自從2020年春天新冠疫情爆發以來，全球供應鏈遭到嚴重破壞，並成為美國目前高通脹的一個主要推動因素。高通脹下，美聯儲不得不以激進步伐加息。市場預計，2023年美聯儲將繼續加息以打擊高通脹。

美國前財長薩默斯在6日接受採訪時認同美聯儲近月來堅持加息的態度。他並促請當局繼續加息，以應對高通脹。薩默斯還警告，2023年債市可能出現大混亂。

薩默斯認為，市場大部分人仍相信美國經濟最終將軟着陸，但這個看法可能會被證實是錯誤的，屆時市場將重新調節，出現大幅波動是難免的。