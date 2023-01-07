螞蟻集團創始人馬雲被迫放棄對其主要控制權

中國/金融

螞蟻集團周六宣布其創始人馬雲不再實際控制這家金融科技企業，幾個月來，馬雲一直承受北京的壓力。

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螞蟻集團周六表示集團進行調整，股權結構變化，在本次調整完成後，沒有單獨股東或與其人共同控制螞蟻集團。

法新社指出本次螞蟻集團聲明中透露了該公司先前複雜的控股結構，顯示其創始人馬雲“間接”控制了螞蟻集團53.46%的股份，即投票權。

自從2020年年底中國政府加大對中國國內巨型金融科技企業的控制力度，限制其在國際上進行融資，馬雲被普通中國人認為是自學成才，獲得成功的明星，也成為政府關注的重點。

在2020年年底螞蟻金服首次公開募股計畫在距離正式發行僅剩兩天之際被上交所緊急叫停，在最後一刻被取消，導致這家金融科技巨頭隨後被迫進行重組。此前在同年10月馬雲在上海外灘金融論壇上演講，公開批評中國的金融監管機構，引發中國線上的金融和消費業進一步受到當局的監管審查。

隨着阿里巴巴的金融子公司螞蟻集團在進行中國政府要求的重組之際，阿里巴巴也在2021年還被中國國家市場監管總局罰款高達180億元人民幣相當於27.5億美元，理由是其在中國境內網售上有壟斷行為。