中國/新冠病毒

中國今天取消了對來自國外的旅行者的強制檢疫，同時也開放了中國人出境的關卡，從而真正結束了長達三年來的清零自我隔離。開放引發兩個聚焦，一個是中國官方的宣傳顯現民眾歡呼說太好了，另一個是多國嚴陣以待，嚴格檢測就要到來的浩浩蕩蕩中國旅遊大軍。

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據法新社今天報道稱，中國周日取消了對來自國外的旅行者的強制檢疫，結束了三年來的自我隔離，但此時中國面臨新冠病毒疫情病例的激增。

第一批抵達中國的人表示，他們不必再遭受入境隔離之苦。此前，中國當局的清零戰略曾是中國人受隔離的常態。

香港與中國大陸的邊界在關閉多年後今天重新開放，有40多萬人計畫在未來8周內北上進入中國大陸。

經過三年的世界上最嚴厲的疫情限制，中國經濟受到嚴重打擊，並最終引發了全國各地的“白紙抗議”，中國在上個月突然取消了其大部分的針對新冠病毒流行病的清零措施。

在上海浦東國際機場，一位姓龐的女士告訴法新社，她對放寬疫情限制感到高興。她說：“我認為現在的政策已經改變，這真的很好。這是一個必要的步驟，新冠現在已經常態化，過了這個坎，一切都會好起來的。”

去年12月宣布結束檢疫限制，讓中國人紛紛制定海外旅行計畫，預訂網站的流量急劇增加。

但是中國遊客大量湧入的前景已經促使十幾個國家要求對來自中國的旅行者進行檢測，中國的感染人數每天都在飆升。北京譴責對中國國民實施的旅行限制是 "不可接受的"，儘管自2020年以來，中國曾一直對外國遊客和國際學生基本關閉。

隨着1月底中國新年假期的臨近，中國疫情預計將進一步惡化，屆時數百萬人將離開遭受重創的大城市，前往農村探望他們通常年邁和脆弱的親屬。

而且，中國已經採取另一類清零措施，限制網絡對中國擺脫清零政策引發混亂的批評。中國的微博報告說，它最近禁止了1,120個 "針對專家和學者的犯罪行為"的賬戶。

法新社稱，周日，在北京機場，分隔國際和國內旅客的障礙物消失了，穿着防護服的工作人員也消失了，這曾是中國清零政策的一個重要特徵。

一位前來迎接從香港來的朋友的婦女說，他們要做的第一件事就是一起吃一頓飯。她說， "這真是太好了，我們已經很久沒有看到對方了。"

而在上海機場，一位來自美國的男子說，他不知道防疫規則已經改變。他說，"如果我只需要做兩天的檢疫，我會認為自己非常幸運，但事實證明我根本不需要做任何檢疫，也沒有任何文件，我們就那樣出去了，和過去一模一樣。"還有一位來自外國的旅客說，"誰想被隔離？沒有人。"

在香港，對進出中國其他地區的嚴格限制也在周日被放鬆。香港受衰退影響的經濟急於恢復增長，而家庭則期待着中國新年的團聚。

根據官方數據，約有41萬香港人計畫在未來兩個月內北上旅行，而約有7000名內地中國人將在周日南下。

周日，在深圳市附近的落馬洲檢查站，一位來自大陸的曾姓學生告訴法新社，他很高興能夠不受限制地過關。他說，"隻要我不用被疫情隔離，我就很高興！受隔離，這太讓人難以忍受了。"

分析稱，中國放棄對入境任何檢查措施，是否將會同等要求外國對等對待中國遊客值得觀察。