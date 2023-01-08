中國封禁批評防疫政策的社交媒體賬戶

封禁社交媒體賬戶

資料照：在北京拍攝的這張圖片中，新浪微博網站的標誌“微博”出現在屏幕上

美聯社報道，在中國取消嚴格的新冠病毒防疫限制之際，中國暫停或關閉了1000多名批評政府新冠病毒疫情政策的社交媒體賬戶。廣受歡迎的新浪微博社交媒體平台表示，已經處理了超過12800個違規行為，包括對專家、學者和醫務工作者的攻擊，並對1120個賬號發布了臨時或永久封禁。

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執政的共產黨在很大程度上依賴於醫療界來證明其嚴格的封鎖、隔離措施和大規模檢測是合理的，上個月中國突然放棄了幾乎所有這些措施。這導致病例進一步激增，醫療資源已達到極限。共產黨不允許直接的批評，並嚴格限制言論自由。

新浪微博在周四的一份聲明中表示，該公司“將繼續加大對各類非法內容的調查和清理力度，為廣大用戶創造一個和諧友好的社區環境。”

社交平台微博上的批評主要集中在嚴厲執行防疫規定上，包括無限制的旅行限制，將人們封控在家中數周，有時被家裡的大門被封，沒有足夠的食物或醫療服務。人們還對可能檢測陽性或被認為是密接者而被隔離在房艙醫院感到憤怒，因為那裡人滿為患、食物和衛生條件差。

動態清零政策的社會和經濟代價最終導致在北京和其他城市出現了罕見的街頭抗議，這可能影響了中共迅速放鬆最嚴厲措施的決定。

根據5個政府部門7日發布的通知，作為最新變化的一部分，中國也將不再對被控違反邊境檢疫規定的人提起刑事訴訟。

該通知稱，目前被拘留的個人將被釋放，被扣押的資產將被退還。

《中國日報》官方網站在一篇關於這個通知的報道中稱，這些調整“是在綜合考慮了這些行為對社會的危害後做出的，旨在適應疫情防控的新形勢”。