中國東部公路一輛汽車撞壓一隊送葬人群：車禍釀19死

新冠病毒/中國

據中國媒體報道，周日清晨，一輛卡車駛過送葬隊伍，造成 19 人死亡，20 人受傷。一位姓龔的僥倖存活的送葬者報告，60多人送葬前往火葬場，他的妻子在車禍中喪生，他說事發時並沒有大霧。

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中國東部道路上今天發生交通事故，已經造成19人死亡。路透社引述中國國家電視台中央電視台稱，這起凌晨車禍事件發生在中國東部江西省南昌縣，傷者已被送往醫院，事故調查正在進行中。

消息沒有提供更多細節，但湖北省國營楚天都市報旗下的新聞媒體《極目新聞》稱，事故發生時一輛卡車撞上送葬隊伍。

據一位姓龔的參與者告訴媒體，在前往火葬場之前，有 60 多人沿着路邊行走。他說，他的妻子在事故中喪生，他的腿受傷，他並說事發時沒有大霧。但周日早上7點左右，南昌縣交警在其官方微博上發布消息稱，該地區部分地區出現“大霧天氣”。據警方說：“駕駛能見度很差，這很可能導致交通事故。”

事故發生在中國啟動“春運”後的第二天，春運是為期 40 天的農曆新年旅行，傳統上，數億人返回家鄉與家人共度假期。另一家中國新聞媒體 Livestream Hainan 發布了對一位不願透露姓名的當地居民的音頻採訪說，最近有大量人死亡，導致當地火葬場大排長龍。他說，這很可能導致送葬隊伍在清晨就開始他們的葬禮儀式。

路透社說，在中國上個月取消清零制度後，中國各地的火葬場稱因冠狀病毒死亡劇增而異常繁忙，中國正陷入大規模感染浪潮衝擊下。

不過，中國周六僅報告了兩例與新冠相關的新死亡統計，而周五為三例。