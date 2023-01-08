法新社：中國人獲准旅行 但一些國家選擇限制對華開放

重開邊境引發的擔憂

經歷三年封控後，中國1月8日取消疫情邊控及入境隔離。香港與中國大陸七個邊境口岸於1月8日正式恢復全面運作，兩地居民迎來新冠疫情全球大流行近三年來第一次免隔離的過境出行。

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自 2020 年 3 月起，對所有來自國外的人員實施了專門酒店的嚴格隔離。 這種隔離的持續時間最初為三個星期，在 2022 年夏季已縮短為一個星期，然後在 11 月縮短為五天。

周日，中國恢復向外國人簽發普通簽證和居留許可。 但德國和比利時都警告說，“建議計畫前往中國的旅行者，特別是身體虛弱或免疫力低下的人，在沒有必要理由的情況下考慮推遲旅行”。

並非所有對國際旅客的限制都已取消：中國國家衛生委員會 (NHC) 於 12 月 26 日宣布，仍需要 48 小時內的陰性 PCR 檢測才能入境中國。

當局周四宣布，在重新開放的第一階段，在當地，已經對可以從香港旅行的人數設定了配額：每天前往中國大陸的人數不得超過 60,000 人。

周日，中國當局還恢復了對自 2020 年初以來被禁止國際旅行的同胞護照和簽發旅行簽證。中國人迫不及待地想再次出國，他們能夠進行一些出國旅行計畫，自北京公告發布以來，預訂網站的訪問量急劇增加。

但中國遊客大量湧入的前景促使十多個國家對來自中國的遊客進行篩查。 因此，所有來自中國的旅客，“乘坐直飛航班或中途停留”，都必須在“登機前”出示陰性 PCR 或抗原測試才能前往法國。 該測試必須在他們出發前 48 小時內進行，與前往中國的措施相同。

同時，法國要求所有來自中國的飛機都必須佩戴口罩。 自 1 月 1 日星期日以來，還對這些旅客進行了“抵達法國領土時”的 PCR 檢測。

在美國，自周四起，“所有來自中國的 2 歲及以上航空旅客必須在出發前兩天內接受檢測”，無論其國籍或疫苗接種情況如何。

在疫情爆發的情況下，一些國家選擇限制對華開放。 從中國大陸飛往日本的航班數量受到限制。 日本還限制了從香港到其四個機場的直飛航班。