美媒：北京擬放寬地產業“三條紅線”

經濟

據彭博社1月6日報導，有消息指，中國金融監管部門準備放寬針對地產商的“三條紅線”政策，讓企業能夠獲得更高的債務上限，以度過難關。

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去年12月，《華爾街日報》一度傳出消息，指出中共高層希望藉助放開對房地產、科技與教培行業的監管，來幫助國內經濟發展。本月6日，再有知情人士告訴彭博社，如果地產企業符合“三條紅線”的政策要求，以後將不會被設置借款上綫，可以使用銀行的擔保文件來支付購買地產的保障金。不過，相關政策並非最終政策。

報導還提到，北京準備將“三條紅綫”的試點過渡期延期至少6個月。這意味著地產企業在2023年年底前，能夠獲得更多的時間解決債務風險。中共央行並未對消息做出評價。但是在同日，央行宣佈發佈針對首次購房者的抵押貸款利率政策調整，以促進市場信心。

自去年恆大債務危機以來，地產商經歷了銷售低迷與債務風險暴增的局面。中共國務院副總理劉鶴12月份強調地產行業是經濟支柱。行業認爲，這是北京希望引導市場預期、幫助消費者回複信心的舉措。

但截至目前，北京仍未能解決地產企業資金鏈斷裂的問題。公開數據顯示，在去年全年，中國地產商的銷售額同比減少了5萬億元人民幣，23家千億級別地產商遭遇危機，行業的生存成了難題。

地產分析機構克而瑞的數據顯示，在去年，70個中國大中城市中，新房價格下跌的城市有50個，二手房價格下跌的城市為60個，百強房地產企業全年度的業績下滑超過40%。面對到期的巨額債務，企業的現金流難以維持。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田認為，去年中國整個房地產銷售下降，是人們對房地產的信心下降，是房市幻象的破滅。“如果銷售仍然不能夠恢復，地產商實際上有了更多的債務負擔，未來產業的情況會繼續惡化。”