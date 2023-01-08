試劑產業工人抗議 “有毛左”澄清示威只要工資而無政治目的

新冠病毒/中國

中國周日社交媒體上發布視頻，顯示工人在中國的一家新冠病毒檢測試劑盒工廠與警察發生衝突。至此沒有消息報告引發工人抗議的真正原因。

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法新社稱在西南部城市重慶的一個工業園區拍攝的錄像顯示，人們向一群穿制服的警方人員投擲板條箱，一些測試工具的東西被拋擲飛起來。在另一個視頻片段中，可以看到一群人在夜間站在一排警察面前，擴音器里播放着 "停止你們的非法活動 "的警方警告。

據一名發布現場視頻的男子在標題中說，許多工人沒有得到報酬。根據其他消息，位於重慶的製藥公司Zybio突然解僱了最近幾周才招聘的工人。

法新社說，Zybio沒有立即回應法新社的電話，而當地警察部門拒絕發表評論。

一個自稱是 "馬克思列寧主義毛派 "的人在發布的一段視頻中說："所有工人的抗議要求都是經濟性質的"。他堅持認為，示威背後沒有什麼政治動機。

法新社說無法確定視頻拍攝的準確時間，但社交網絡上發布的賬號稱衝突發生在周六晚上。

在視頻的背景中可以看到帶有明顯圖案的棕色和白色工業建築，這與之前Zybio公司在大渡口區建橋工業園的設施的鏡頭一致。周日，在流行的社交網絡微博上，"重慶大渡口制藥廠 "的標籤似乎被審查了，只有前一天的一個帖子仍然可見，描述抗議活動是一個 "有意義的話題"。

法新社說，由於中國政府放棄了對新冠病毒的清零戰略，中國正經歷着新冠病毒病例激增，促使對檢測試劑盒和藥物的需求激增。上個月，當局重新啟動了十幾家製藥公司的生產線，而一些公司則招聘了員工以滿足增加的需求。

路透社今天報道也稱，中國社交媒體上發布的幾段視頻顯示，抗議者周六在一家生產新冠抗原試劑盒的工廠舉行的示威活動中與中國中部的警察發生衝突。在線用戶表示，抗議的原因是工資問題，位於重慶市的製造商 Zybio 解僱了一些工人。

路透社無法立即獲得合益生物的任何評論，但通過地理定位證實，部分視頻是在該公司位於重慶的工廠拍攝的。

一段視頻顯示，人們向攜帶防暴盾牌的警察投擲交通錐、箱子和凳子。另一段發布在推特和抖音等社交媒體平台上的視頻顯示，數十名抗議者高呼“還我們的錢”。

抗議活動在中國並不少見，多年來，人們曾就金融詐騙或勞資糾紛等問題舉行示威。

但在去年底發生一系列抗議活動後，其中包括蘋果公司供應商富士康在中國中部的大型 iPhone 工廠的工人騷亂，以及中國城市和高層的廣泛抗議活動大學反對新冠疫情限制，當局對示威抗議提高了警惕。