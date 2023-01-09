巴基斯坦獲得90億美元國際援助承諾用於災後重建

巴基斯坦/聯合國/災害

周一在日內瓦召開的巴基斯坦氣候適應國際大會上，巴基斯坦獲得超過90億美元的國際援助承諾，用於去年洪水災害後的重建。巴基斯坦宣稱，災後長期恢復和重建大約需要160億美元。巴基斯坦外長表示：“今天是給我們帶來充滿希望的一天"。

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法新社報道，90億美元的國際援助承諾是國際社會在聯合國參與組織的這次會議上做出的，主要將用於巴基斯坦的災後重建，特別使其抵禦氣候變化造成的後果。

巴基斯坦外交部長拉巴尼 (Hina Rabbani) 表示：“今天是給我們帶來巨大希望的一天。來自世界各國的信息很明確：世界各國將支持遭受自然災害的國家，不會讓他們孤軍奮戰。”

巴基斯坦去年夏天遭受毀滅性洪水，造成1,700多人死亡，超過3300萬人受災，聯合國稱，災害將使900萬人陷入貧困。由於全球能源危機更加重巴基斯坦經濟壓力，使該國陷入極其困難的財政狀況。

聯合國秘書長古特雷斯在周一會議開幕式上呼籲通過各國加大規模捐助以及改革國際金融體系來幫助巴基斯坦

與會的巴基斯坦總理謝里夫表示，巴基斯坦正在“與時間賽跑”以應對災後巨大的需求。他警告說，“我們正處於歷史的轉折點”。謝里夫並敦促國際貨幣基金組織（IMF）協助減輕壓力。

巴基斯坦周一與聯合國在日內瓦聯合舉行這場會議，說明巴基斯坦如何應對去年夏天毀滅性洪水後果，並尋求國際援助163億美元。

謝里夫講述去年九月巴基斯坦在創紀錄的季風暴雨和冰川融化的雙重影響下，導致1700人喪生及800萬人流離失所，如今大部分洪水已消退，但重建工作才剛剛開始，數百萬房屋及數千公里的道路、鐵路等重建工作預計需要163億美元。

法國總統馬克龍、土耳其總統埃爾多安和歐盟委員會主席馮德萊恩也透過視頻連線方式參與會議，並制定了重建與氣候的長期計畫。

歐盟委員會主席馮德萊恩在周一一場新聞發布會上表示，歐盟同意向巴基斯坦提供5億歐元經濟援助，用於幫助該國在洪災後的重建工作。馮德萊恩稱，歐盟還將繼續向巴基斯坦提供人道主義援助，幫助其實現現代化。