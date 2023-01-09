拜登訪問墨西哥 將與墨加領導人討論非法移民等議題

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美國總統拜登周一抵達墨西哥訪問，拜登將與墨西哥總統洛佩斯及加拿大總理杜魯多舉行北美領導人峰會，重點討論非法移民、販毒、能源和經濟合作議題。拜登此次墨西哥之行，旨在升溫美墨關係，促進雙方在移民、打擊販毒及貿易方面的合作。

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這是拜登上任以來首次訪問墨西哥，拜登強調美墨邊境問題不是在一夜間出現，也不會在一夜之間解決，但可以使移民程序更有序、公平、安全和人道。

拜登還將與墨西哥總統洛佩斯及加拿大總理杜魯多舉行北美領導人峰會。拜登與墨西哥總統洛佩斯及加拿大總理特魯多周一共同發表聯合聲明，譴責1月8日破壞巴西民主的襲擊事件，並支持巴西盧拉總統。

而在北美領導人峰會前，拜登對墨西哥首日訪問，將聚焦美墨雙邊關係問題。白宮國家安全顧問沙利文周一表示，拜登希望深入討論他優先考慮的一系列議題”，首先是移民問題。

拜登此前前往美國南部與墨西哥接壤的得州邊境城市埃爾帕索，了解邊境人員用來偵測毒品的新技術，並與執勤人員交談。到場迎接的得州州長、共和黨的阿博特向拜登呈交一封信，指拜登此行遲了兩年，他並批評拜登執行移民法不力。數月以來，美墨邊境移民數量創歷史新高。