有案在身的陳日君樞機獲教宗方濟各接見 讚賞陳探監不斷

香港/梵蒂岡/本篤十六世葬禮

在天主教香港教區榮休主教陳日君樞機被香港警方拘捕時未有發聲而備受批評的梵諦岡，在陳樞機日前出席榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮後有不同安排，據報道，陳日君獲教宗方濟各（Pope Francis）私人接見，陳在覲見中詳述他探望獄中囚犯的工作，他形容，教宗對年邁的他至今仍堅持教牧事工感到「十分高興」。

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根據美國耶穌會月刊《美國》(America)報道，教宗方濟各在本月6日下午於其住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）中單獨接見陳樞機，形容安排「特別」，指不滿2018年開始簽訂的中梵主教任命臨時協議的陳日君，曾於2020年遠赴梵蒂岡，欲向教宗方濟各當面表達意見，但未獲安排，被歸類為與教宗處於對立面(among the abversaries)，而當日的覲見證明，二人在剛獲續簽的臨時協議一事上雖然立場不一致，但事實上，兩名宗教領袖的信仰和友好關連有更深的聯繫。

報道引述陳日君在覲見後接受訪問時稱，會面美妙，教宗亦十分熱情。他在不違反保密原則的情況下透露會面中談及的兩件事，一是多謝教宗委任周守仁這名好主教為香港主教，二是談及他十多年一直為在囚人士所做的教牧工作，並為不少囚犯施行受洗禮。陳樞機形容，教宗對此「十分高興」。他又獲教宗贈送玫瑰念珠及書籍。

快將91歲的陳日君雖然需要手持拐杖步行，但仍不時到獄中探望在囚人士，包括2019年反修例運動和涉嫌觸犯國家安全罪行者，壹傳媒創辦人黎智英是其中之一，而民主黨的前立法會議員尹兆堅便是因為陳樞機的監獄事工而在去年聖誕節前領洗，據了解，他和前民主黨主席胡志偉丶楊森和何俊仁都是陳在獄中為他們施洗。

本篤十六世喪禮於本月5日在梵諦岡舉行，因涉嫌罪犯國安而被捕的陳日君樞機獲法庭批准臨時離港五日，以便親身出席喪禮，他昨(8日)晚已按規定返回香港。陳日君與其他五名「612人道支援基金」信託人，被指涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，去年5月被捕，獲準保釋候查，但須交出旅遊證件。

另外，陳日君與「612人道支援基金」等人去年底被控違反社團條例，沒有為基金進行註冊，法庭其後判處各人罪名成立，判處罰款，各人不服，提出上訴。「612人道支援基金」在2019年反修例運動期間成立，主要資助抗爭者的訴訟及其他人道支援，有關檢控和拘捕被視為政治打壓，當局反對有關說法，而梵諦岡的緘默被不少教會人士批評，較近期的批評來自德國天主教樞機Cardinal Gerhard Muller。根據天主教的天亞社於去年9月引述意大利文報章《Il Messengero》的專訪稱，陳日君因保釋條件未有出席去年8月底的紅衣主教會議，Cardinal Gerhard Muller抱怨說，會議本來應該是宣示教廷上下全體和陳日君站在一起的最佳機會，但教廷卻因中梵主教任命協議而放棄嘗試拯救陳日君。他不滿梵蒂岡高層對陳樞機被捕不聞不問：「梵蒂岡內沒有人為陳日君弟兄勇敢發聲，所有高層包括教宗在內，連發表聲明或為陳日君祈禱也沒有提出。」形容陳被他們遺棄。