【視頻】中國放棄新冠清零新一步：放開出入境

中國，新冠防疫

中國從周日（1月8日）起開放國際旅遊，解除對外國入境旅客的強制隔離，也放開對國內人員出國旅行的限制，這是自12月初以來中國開始放棄新冠清零政策的最新一步。在開放第一天，中國國際機場港口人員出入情況如何？ 來看法國電視France24連線《世界報》駐上海記者Simon Leplatre的相關報道。

廣告 繼續瀏覽後續

Leplatre的報道說，周日上午在上海浦東機場，記者比等待接人的人還多，這也很好反應了當前的狀況，即人們對不再被入境強制隔離而感到高興，但多個原因也造成交通真正恢復還需要一段時間。 記者分析原因，首先是航空公司需要時間恢復建立航線航班，三年來中國國際航班大幅減少了98%。 其次是很多中國人希望享受這個開放的機會出國，但沒有護照，或者護照已經過期，需要時間辦理。而此前官方對護照管理非常嚴格，幾乎停止發放護照。最後是中國目前正經歷放棄清零防疫之後疫情的快速強烈爆發，導致人們很少旅行，即使在中國過內，因而目前出國旅行遠不是他們的優先考慮的事。

而即使在上海等大城市，這一波疫情海嘯高峰可能已經過去，但農村還沒有，隨着春季臨近，病毒可能會擴大蔓延，因此預計在春節後，即2月或更晚的時候人們的外出才將恢復正常。

報道同時指，中國疫情潮的傳播速度如此之快，目前是導致眾多悲劇發生、大多數城市醫院不看重負等。但與此同時，疫情發展速度的如此之快，也使得它可能很快就會消失。如上海，可以看到人們已經走出家門，情況每周都在變化，因此可以預期在一兩個月內，中國人會重新開始恢復消費，恢復出國旅遊。這也意味着中國這個世界第二經濟大國將重新找回其在世界經濟和外交中的重要地位。

點擊視頻，收看法國電視France24的相關報道