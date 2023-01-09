馬克龍與岸田文雄一致表示：加強兩國在亞太地區安全事務上的夥伴關係

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法國總統馬克龍與抵法訪問的日本首相岸田文雄周一表示，他們希望加強兩國在亞太地區安全事務上的夥伴關係。岸田在與馬克龍共同出席的工作晚宴上指出，“法國是實現自由和開放的印太空間的主要夥伴”。

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法新社消息，日本首相岸田文雄周一開始對歐美多國展開為期一周的訪問，首站法國巴黎。岸田在晚間於法國總統府愛麗舍宮舉行的工作晚宴上表示， “隨着東海和南海單方面武力改變現狀的企圖愈演愈烈，安全環境日益緊張，我們希望繼續促進與太平洋國家法國的合作"。法新社稱，岸田的講話暗指中國，並特別提到聯合軍事演習。

日本剛剛接任七國集團輪值主席，日本首相岸田文雄周一開始歐洲和北美之行，他還將會晤其他七國集團國家領導人。

岸田在與法國總統馬克龍共同出席的工作晚宴上指出，“法國是實現自由和開放的印太空間的主要夥伴”。岸田並對日本與法國在汽車工業（雷諾聯盟-日產-三菱）、核能領域、可再生能源及民用航空領域的合作表示祝賀。

馬克龍則強調建立雙方新型夥伴關係的共同願望，以及新的應對氣候變化的必要舉措。

愛麗舍宮指出，法國對在軍事領域開展合作抱有極大興趣，日本對國防戰略進行了重大調整，並大幅增加了軍費開支。

法日兩國還在斐濟等亞太地區開展聯合開發項目。

作為七國集團輪值主席國，岸田文雄並強調，各國將團結起來繼續加強對俄羅斯的制裁，並繼續支持烏克蘭。

馬克龍表示， 法國將堅定不移支持日本應對平壤違反國際法的行為。

馬克龍還邀請岸田文雄一起參觀巴黎聖母院。岸田文雄是巴黎聖母院在2019年大火後參觀的首位外國領導人。