中國為什麼不把對抗新冠病毒的輝瑞特效藥納入醫保

中國-新冠病毒

日前傳出中國與美國輝瑞公司就進口輝瑞特效藥帕克洛維(Paxlovid)談判破裂的消息，中方的理由是對方要價太高，因此談判以失敗告終，真相究竟如何？

廣告 繼續瀏覽後續

中國目前新冠感染人數爆炸性增長，醫療資源擠兌，醫院人滿為患，尤其老年患者急需特效藥應對。而臨床試驗發現，輝瑞的口服藥Paxlovid能使高危重症患者的住院率降低大約90%

但是，中國國家醫保局1月8日稱，由於輝瑞報價過高，今年4月起將把Paxlovid剔出基本醫療保險計畫涵蓋的藥物清單。官媒環球時報乘機造勢，指責美國輝瑞公司企圖從中國對抗新冠疫情中牟取暴利，稱美國資本勢力通過出售疫苗和藥品已經從世界上積累了相當大的財富，一些網紅也跟着起鬨。

真相到底如何呢？根據路透社報道，輝瑞公司首席執行官艾伯樂(Albert Bourla)星期一在美國舊金山的一場討論會中透露談判中斷的原因：中國要求的定價，竟低於對中低收入國家的定價。

艾伯樂強調，“他們(中國)是世界第二大經濟體，我不認為他們應該支付比薩爾瓦多更低的價格。”

據指出，輝瑞公司目前對中國醫院的Paxlovid供貨價是每個療程1890元人民幣，摺合美元不到300元，遠遠低於美國、台灣、香港和歐洲國家支付的500-700美元的採購價。而且費用基本由國家承擔，國民無需付費，或只付極少的費用。

輝瑞公司其實是根據各國人均收入水平定價的。科普作家方舟子發推說：“輝瑞實行三級定價：高收入、中收入、低中收入國家。目前以低於中收入國家價格賣給中國(一盒約220美元)。賣給低中收入國家是成本價，中國政府要求輝瑞賠本賣？”

消息傳出後，引髮網友反彈。有人在微博寫道：“一直宣稱，不惜一切代價搶救病人，到真掏錢了，咋又捨不得。當時做核酸建方艙安鐵皮可謂高效，咋採購明知能抑制病毒的藥卻這麼計較？百思不得其解。”

還有人質疑：“Paxlovid在中國的需求量很大，中國政府嫌貴沒有將其納入醫保。我猜想是不是利益集團覺得走非醫保途徑可以隨便漲價，更有利可圖？”

法新社報道，應對新冠病毒藥物奇缺，許多恐慌的中國人只好轉向黑市求救，儘管價格高的嚇人，而且常常受騙。有人甚至以18000元人民幣一盒，也就是2466歐元的高價兜售帕克洛維，竟然比官方價格高出九倍多。