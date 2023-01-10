中國駐德大使稱德國的中國戰略草案有“冷戰思維的嫌疑”

中德關係

據德國《商報》報道，中國駐德大使吳懇對德國的中國戰略草案提出了強烈批評。他說，該草案有“冷戰思維的嫌疑”，“沒有考慮到德國和中國的共同利益。”

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德國政府多個部委希望重新調整與北京的關係，德國外交部起草的中國戰略草案已泄露給公眾。該草案主張對中國採取更強硬的態度，並更獨立於中國。

吳懇批評說，“該文件給人的印象是，它主要受意識形態的指導。對我來說，它具有一種冷戰思維的嫌疑，沒有考慮德國和中國的共同利益。”

他還說，“中國不會幹涉德國的立法，但經濟和貿易問題的政治化扭曲了市場經濟的原則。”他補充說，許多德國公司也有擔憂，暗指關於中國戰略里的新供應鏈法的辯論。吳懇就通過必要的人權標準禁止德國公司購買在強迫勞動下生產的產品的做法發出警告。他說，“中國明確反對一些國家利用這樣的供應鏈法來對它國內政發表看法。”“中國將一如既往採取一切必要措施，保護本國企業的合法權益。”

吳懇大使說，兩國之間的競爭和對抗是如此“高度風格化”，已經與現實毫無關係。他認為，如果某些價值觀和人權成為未來合作的先決條件，如果有限制，就會在合作的道路上“設置障礙”。吳懇懷疑德國政府正在喪失其獨立性，在中國政策問題上完全跟隨美國。“眾所周知，美國的目標是壓制和遏制中國。”

吳懇還堅稱，台灣是中國的一部分。