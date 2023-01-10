新冠首例死亡三周年    死者家屬呼籲追責溯源

中國/新冠病毒

2020年1月11日中國官媒報道武漢出現首例新冠病毒死亡病例，新華社當天援引武漢衛健委稱死者為一名61歲男性，並且聲稱，沒有證據表明該病毒可以在人與人之間傳播。一直到1月20日，中國國家衛健委才對外公開確認了病毒人傳人的特性。

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事實上，在出現首例病死案例之前，新冠病毒人傳人的案例早已經出現，雖然，官方尚未正式確認，但是，在確認之前，醫療部門卻並沒有提出任何警告，也沒有做好預防工作，導致多位因其他病情而住院的病人在不知情的前提下感染病毒，武漢居民張海的父親就因1月17日住院之後感染病毒而於兩周後去世，張海三年來始終要求對隱瞞疫情真相的官員們追究責任，並且調查新冠病毒的真正來源，他說，這樣才能夠對得起全世界數千百萬無辜的死者。

張海： 病毒在武漢爆發到今天已經三年，武漢市以及湖北省當初隱瞞疫情，我認為他們對人類犯下了罪行，我試圖利用中國憲法授予我的權利追究他們的責任，起訴湖北省以及武漢市政府的相關部門，但是，他們卻利用公權力來打擊我。我覺得中國的法律不是保護人民的，而是官方用來打擊老百姓的工具。同時，三年來，我始終認為必須追查病毒的源頭，才能夠遏止病毒，從而避免類似的疫情再度發生；但是，有關部門卻無視民眾的訴求，要不就是甩鍋，我認為如果你確實認為病毒來自美國，那就應該拿出確鑿的證據來；如果沒有證據，那就是一個不負責任的政府。因為如果是一個負責任的政府，那就應該聽取民眾的訴求，調查病毒的來源。我呼籲所有受到病毒危害的人們，都要站出來發聲，我們需要真相，懲罰隱瞞疫情的人！武漢今天對我來說是一個罪惡的地方，武漢病毒實驗室就是懷疑的對象，受到廣泛的質疑，我希望國際社會能夠團結一致，共同追查病毒的真相，這樣才對得起因病毒而失去生命的無辜的人們。