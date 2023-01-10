歐盟呼籲TikTok全面遵守歐盟法規

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歐洲多位高級官員周二在布魯塞爾會見TikTok的首席執行官周受資，呼籲在美國備受批評的中國社交媒體全面遵守歐盟的規則，特別是在保護數據安全及打擊虛假信息等方面。歐洲官員表示：加強透明度至關重要。

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法新社報道，抖音海外版TikTok全球CEO周受資周二在布魯塞爾與歐盟多位高級官員們會面，試圖緩解歐盟的憂慮。這些官員包括：負責競爭事務專員維斯塔格，歐盟委員會主管貿易價值和透明工作的副主席喬洛瓦及司法專員雷德爾斯等，雙方主要就個人數據保護、未成年人的安全、付費政治內容的透明度以及俄羅斯虛假信息在TikTok 上的傳播等議題進行討論。

歐盟委員會主管貿易價值和透明工作的副主席喬洛瓦呼籲Tiktok進一步作出努力，以重新獲得歐洲監管機構的信任。她表示，歐洲用戶數據的安全性是不容置疑的，事實上，歐洲用戶數據不會受到第三國政府的非法侵入。這位官員也表示，TikTok承諾，正在努力加強歐洲用戶數據的安全性，特別將通過在愛爾蘭為其在歐洲活動建立數據中心。

紐約時報等媒體此前引述美國內部知情人士們的話說，作為抖音國際的全球CEO, 新加坡公民周受資的決策權有限，TikTok的研發和戰略團隊由在北京的字節跳動直接領導。

字節跳動也是愛爾蘭保護隱私機構調查的對象，該機構懷疑字節跳動公司在處理兒童個人數據和向中國傳輸數據方面違反了歐洲數據保護法 (GDPR)。

歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）此前向媒體表示，"歐盟將會提醒TikTok（行政）總裁尊重歐盟法規的完整性，這些規則特別保護我們的公民"。布雷頓稱，屆時還將向抖音行政總裁闡明他們（TikTok）將承擔的義務，包括他們演算法的透明度。

此前有消息稱，Tiktok最近更新歐洲用戶的私隱政策，指當地用戶的數據可被多個地方辦公室的特定員工取得，包括中、日、韓及美國的辦公室。

《衛報》的消息稱，Tiktok的新私隱政策在12月2日生效，受影響的用戶包括英國、瑞士及歐洲經濟區（EEA）的用戶。

Tiktok的歐洲私隱部門負責人福克斯（Elaine Fox）表示，根據需要及在歐盟的《通用資料保護規則》（GDPR）認可的措施，公司容許位於巴西、加拿大、中國、以色列、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、韓國及美國的特定員工可以遙距取得歐洲用戶的數據。

有關資料可能用於檢查這個社交平台的狀況，包括其演算法的表現等。Tiktok過去曾承認，母公司字節跳動（Bytedance）位於中國的員工可接觸部分用戶資料。

此外，美國新澤西州和俄亥俄州1月9日宣布，禁止政府擁有和管理的設備使用中國短視頻平台抖音海外應用版TikTok。新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）表示，政府除了禁止州設備使用TikTok，也禁止華為、中興和騰訊等銷售商的軟件銷售平台、產品和服務。