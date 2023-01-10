美加領導人舉行雙邊會晤 拜登將於3月對加拿大進行訪問

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正在墨西哥訪問的美國總統拜登周二與加拿大總理特魯多舉行雙邊會晤，白宮宣布，拜登將於3月對加拿大進行正式訪問。白宮並表示，美國、加拿大與墨西哥將採取步驟促進北美洲半導體產業發展、加強合作根除致命毒品，以及改善移民入境合法途徑。

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法新社消息，在第十屆北美領導人峰會召開之前，拜登周二在墨西哥城與加拿大總理特魯多舉行雙邊會晤。會晤期間，拜登表示，他期待今年3月訪問加拿大。白宮稱，這將是拜登自2021年1月上任以來首次訪問加拿大。

白宮聲明表示：拜登感謝加拿大參與向烏克蘭提供安全、經濟和人道主義援助。兩位領導人還討論了海地的安全和人道主義局勢，該國有許多試圖通過墨西哥到達美國的移民。

另外，在北美三國領導人峰會即將舉行之際，白宮周二表示，美國、加拿大與墨西哥將採取步驟促進北美洲半導體產業發展、加強合作根除致命毒品，以及改善移民入境合法途徑。

路透社報導，美國總統拜登、加拿大總理特魯多與墨西哥總統洛佩斯將在墨西哥首都墨西哥市召開三方峰會，三人先前已承諾將深化區域經濟整合。

白宮發表聲明說，美墨加三國將在今年初舉辦一場半導體論壇，促進在這項戰略高科技產業的投資；這意味相關供應鏈的分布將加以協調，以了解芯片製造的需求與投資機會。

從行動電話到國防設備，各式各樣物品都需要使用芯片。而全球半導體製造業長久以來由亞洲業者稱霸，但在新冠疫情期間出現瓶頸後，北美供應鏈一度大受影響。

白宮還表示，北美三國將致力於減少固體廢棄物與污廢水的甲烷排放，鎖定2030年排放量至少比2020年水平降低15%。

此外，美墨加三國將創設一個虛擬平台，提供移民更流暢的合法入境管道。"這將提供所需資料給可能的移民，讓他們合法來到墨西哥、美國和加拿大，並讓他們依賴人蛇的可能性降低。"

而在致力打擊毒品走私方面，白宮表示，依照"北美毒品對話"（North American Drug Dialogue, NADD）框架，美墨加將採取"最新策略架構"來應對違禁毒品構成的威脅，例如加強用於某些毒品製造的化學品資訊分享，這些毒品包括造成成千上萬美國人死於用藥過量的合成鴉片類藥物芬太尼。