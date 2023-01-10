美國將組建“海軍沿岸戰鬥部隊”協防日本離島與台灣

美日/地緣政治

共同通信社10日報道說：9日，從相關人士獲悉，美國政府決定在幾年內重組駐沖繩縣的海軍陸戰隊，組建“海軍沿岸戰鬥部隊”，為在日本離島作戰等做準備。

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《讀賣新聞》10日在線新聞報道說：多位日本和美國政府官員透露，美國政府決定在2025財年之前重組駐沖繩縣的美國海軍陸戰隊，並建立“海軍沿岸戰鬥部隊（MLR）”，以能夠迅速應對日本離島等的緊急情況，目的是加強對不斷強化海洋擴張的中國的威懾力和對應能力，並將於1月11日在華盛頓召開的日美安保協議委員會（2+2）會議上正協調啟動該部隊的建立。

2000年代以來，阿富汗戰爭等反恐戰爭熾烈，美國海軍陸戰隊增加了坦克、大炮等重武器部隊，為大規模地面作戰做準備。 然而，近年來，中國加強了在東海和南海的軍事活動，促使美國政府緊急建立一個能夠應對島嶼戰鬥的系統。 “海軍沿岸戰鬥部隊”這支特遣部隊將成為這一系統的核心，這支部隊將配備遠程反艦導彈並具有防空能力。

日本西南群島和台灣及周圍的整個地區都在中國軍方的導彈射程之內，一旦開戰，中國很可能會在空中和海上取得優勢。因此 關鍵之處在於最前線部隊在補充兵力到達之前如何阻止敵人的入侵，而“海軍沿岸戰鬥部隊”處於的核心地位。

海軍陸戰隊計畫總共建立三支 “海軍沿岸戰鬥部隊”，其中第一個於去年 3 月在夏威夷成立。 預計美國將在日美兩國外長和防衛的2+2會議上宣布將其他兩個部隊中的一支安置在沖繩， 日方也將表示支持。 另一支很可能部署在美國的關島。

另據報道，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）1月9日發布了有關預想中國人民解放軍於2026年登陸併入侵台灣的24次兵棋推演結果。 在美國加入台灣方面參戰的大部分場景中，中國迅速控制台灣的計畫失敗，而駐日美軍基地和自衛隊基地遭到襲擊，日美雙方損失了大量船隻和飛機。 如果日本保持中立並且不允許參戰的美軍使用其基地的話，台灣將敗給中國。

CSIS表示：在最可能發生的條件下進行的三場演習中，有兩場中方未能攻佔台灣主要城市，10天內遭遇補給困難，被判定“戰敗”。 剩下的一回，是暫時控制了台南南部港口，但因美軍空襲導致該港口無法使用，被判定為“對中國不利的膠着狀態”。

另一方面，在駐日美軍或自衛隊基地遭到襲擊的情況下，自衛隊參戰，中方在攻擊中平均每次損失飛機122架，艦船26艘。 美軍在攻擊中每次損失航母2艘，飛機168至372架，艦船7至20艘。 台軍在每次的攻擊中平均每次約有3500人傷亡。

在中國進攻台灣的情況下，日本將是十分重要的存在。具體來說，澳大利亞和韓國也是與中國在更廣泛的競爭中的重要參與者，可能會在台灣防衛方面發揮作用，但“日本是關鍵，如果美國不使用美軍在日本的基地，美軍殲擊機和攻擊機不可能有效地參加戰鬥。”