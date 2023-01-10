視頻 美墨首腦會晤展示友好 但分歧猶存

美國/墨西哥

美國總統拜登與墨西哥總統洛佩茲奧布拉多於1月9日在墨西哥城會晤，美墨雙方首腦展示友好，但戰略夥伴之間的分歧猶存，請看France24報道。

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美國總統拜登與墨西哥總統洛佩茲奧布拉多於1月9日在墨西哥城會晤，非法移民和毒品問題屬於首要議程。自從美國總統拜登上任後其政府在國內備受壓力，特別是在移民政策以及自墨西哥南美洲國家走私美國的危機，成為拜登出訪成功與否的聚焦。

在拜登與奧布拉多會面後，1月10日拿大總理特魯多加入，舉行“三友峰會”，即北美峰會。

拜登政府在1月5日宣布，每月增發允許3萬名符合條件的移民從古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人的人，但是對於那些試圖非法越界入境者，美國協同墨西哥當局將他們驅逐出境。墨西哥承諾接收 3萬 名被驅逐出境的非法移民。

在毒品走私問題方面，拜登尋求墨西哥協助，以便阻止芬太尼流入。美國緝毒局（DEA）將芬太尼描述為美國面臨的最致命毒品威脅，芬太尼是一種合成鴉片類藥物，毒效是海洛因的50倍。墨西哥販毒集團是生產和販運芬太尼的主要參與者。

另外今天本周二美墨兩國元首與加拿大總理特魯多一起舉行三友峰會， 北美領導人將努力就經濟問題達成一致，其主要分歧有墨西哥關於國有能源公司的計畫讓美國和加拿大不滿， 與此同時，喬·拜登提高美國電動汽車產量的計畫也讓他的鄰國感到擔憂。