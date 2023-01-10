香港感染人數降惟死者增 較多為打三針科興者 專家籲長者像流感般打第四針

香港/疫情

兩名香港政府專家顧問均指出，近期不少武漢肺炎死亡個案是已經接種三針的長者，原因是接種疫苗帶來的免疫水平已因接種超過半年而下降，建議長者像接種流感針般接種新冠疫苗加強劑，最好是接種復必泰二價疫苗(mRNA疫苗)，以應對Omicron(奧米克戎)亞變種病毒。

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香港的單日新增感染人數已由去年底的近三萬宗高峰緩慢下降，但死亡人數卻不跌反升，以昨(9日)天衛生防護中心公布的前日數字為例，新增陽性個案11641宗，多64名患者離世，令由前年底開始的第五波疫情死亡人數增至12193人。把昨日公布的數字計算在內，過去七天的平均單日染疫人數為16051人，較再之前七天(即去年12月27日至今年1月2日)的單日平均感染人數23573.4人少32%；不過，平均單日死亡人數反而上升6.3%，由兩星期前的七天(即去年12月27日至今年1月2日)的每日62人死亡增至過去七天的66.14人。

而在上升的死亡人數中，兩名分別在香港大學和中文大學任教的港府專家顧問孔繁毅教授和許樹昌教授今昨兩日在電台叩應節目中指出，近期不少與疫情有關的死亡個案，都是已經接種三針的長者，當中很多接種第三針的時間已超過半年，而且「較多個案」三針也是接種科興滅活疫苗。而港大感染及傳染病中心總監何栢良亦在節目中表示，相關個案中，「大多數」是接種科興疫苗。另據《明報》統計，最近四周錄得的1215宗死亡個案中，54.6%的人曾打三針，比率較五個月前增近1.4倍；而接種三針後仍然死亡的比例上升是在截至去年11月8日的四周內出現。

孔繁毅指出，滅活疫苗產生的中和抗體不及mRNA疫苗高，建議長者接種mRNA疫苗，打第三針後滿六個月亦應接種第四針，亦最好接種二價疫苗，以應對Omicron亞變種病毒。他估計，長者每年入冬，便需接種新冠疫苗加強劑，一如接種流感針。而許樹昌則建議，市民接種第三針滿六個月便應打第四針，長者和免疫力弱等高危群組應相隔三個月打第四針。

另外，何栢良昨日在電台節目中表示，目前重症和死亡情況處於高水平，但近日重症率和病死率上升，可能與港府近日減少核酸檢測，令染疫呈報人數減少，以致統計上令重症和病死率上升。

他預料，通關短期內對重症和死亡情況影響不大，但憂慮北上港人於農曆新年後返港，或會引發新一波疫情。不過，孔繁毅則認為，香港已有足夠的混合免疫屏障，通關不會令疫情加劇，建議數周後考慮放寬入境人士持核酸檢測報告的要求，改以快測取代或完全不需要，有關轉變須視乎確診人數及入境人士對醫療系統的影響再作決定。他甚至建議，香港可儘快取消新冠確診者隔離令。