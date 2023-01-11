三年了 中國還在甩鍋？

中國-新冠病毒

2022年12月31日，北京，排着長隊的親屬在火葬場外等候，白煙從火化的煙囪中湧出。自中國12月突然取消了清零措施後，火葬的數量增加了幾倍，一個城市因殯儀館不堪重負要求家屬將葬禮推遲到下個月。

2020年1月11日，中國當局宣布武漢不明肺炎出現首個死亡病例。後來揭出的事實顯示，其時武漢疫情已不可收拾，當局仍稱“可防可控”，武漢於1月23日被迫封城前，還在舉辦萬家宴，不日後的春晚，還在載歌載舞，歌舞昇平，中國領導人習近平在新春團拜會上，隻字不提武漢封城。包括世衛組織幹事長譚德塞在內所有相信中國“可防可控”的都還被蒙在鼓裡，結果新冠疫情無可遏止地蔓延世界。

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三年了，早已慶祝過抗疫取得決定性勝利的中國染疫人數突然爆炸性增長，從河南、上海、北京、山東等地方的數據看，專家預估染疫人數至少超過六億，然而，如同三年前多少中國人死於新冠病毒仍是一個謎一樣，當局宣稱，自12月7日當局放棄清零政策至今，死於新冠的人只有37人。世衛組織1月11日批評中國“嚴重低估死亡人數”，且懷疑中國當局不鼓勵醫生正確報告死因。即使身為中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長的梁萬年，同日也只能以搪塞的語氣稱："就目前而言，我認為沒有必要對每個個案的死因進行調查。"

從“堅決清零不動搖”到突然“開閘”，讓人民毫無預備的去面臨洶湧而來的疫情，許多人質問，三年了，當局做了什麼？為什麼不為自己的人民準備好醫藥，為什麼不讓人民對新冠病毒有清楚的了解，為什麼“一夜回到解放前”？事實上，習近平親自指揮的“動態清零”失敗了，國產疫苗並沒有多大效力，導致群體缺乏免疫力，導致病毒兇猛爆發。但是當局至今還沒有對西方疫苗開放，歐盟、美國主動向中國提供信使疫苗也遭到北京當局拒絕。

然而中共中央機關報人民日報還在重複三年前的老調，在一篇題為『牢牢掌握抗疫的戰略主動權---同心抗疫三年綜述』的評論中一句不提全國幾億人受疫情煎熬，難以計數的人死於新冠的現實，信誓旦旦地宣稱：“時至今日，病毒弱了，我們強了”。一句不提“堅決清零不動搖”給社會造成的嚴重危害且絲毫未起防疫的效用，卻把突然“開閘”“應陽即陽“粉飾為習近平“因時因勢、科學決策，不斷優化調整疫情防控措施”。

黨媒無視三年抗疫總體失敗的現實宣稱：“這三年，我們把抗疫的戰略主動權牢牢握在手中。先後打贏了武漢保衛戰、湖北保衛戰、大上海保衛戰，經受住了全球五波疫情流行衝擊…”湖北武漢是新冠疫情的搖籃，官員隱瞞真相，吹哨人李文亮醫生被“訓誡”，北京當局行動遲緩，最後被迫封城，死亡人數至今是一個謎。所謂大上海保衛戰，可視為當時的上海市委書記李強落實習近平“堅決清零不動搖”的“範例”，硬是讓一個充滿活力的中國經濟首都大傷元氣，2季度GDP竟跌至負13.7%，去年全年經濟增長預估3%。上海德濟醫院12月21日預估，該市2500萬人口的一半人口年底前染疫。有位上海女士在社交網絡發出視頻質疑，早知如此無效無用無結果，何必白白封鎖三月？

人民日報的評論還說，“習近平總書記強調：‘為了保護人民生命安全，我們什麼都可以豁得出來’”，在傳出中方不肯以低於對中低收入國家的定價購買口服輝瑞特效藥後，有網友反饑：“強國了，捨不得點錢買藥，人民至上還是之下？”還 有人在微博寫道：“一直宣稱，不惜一切代價搶救病人，到真掏錢了，咋又捨不得。當時做核酸建方艙安鐵皮可謂高效，咋採購明知能抑制病毒的藥卻這麼計較？百思不得其解。”

堅持清零不動搖，習近平總書記強調這樣做是為了“人民至上生命至上”，12月初毫無預兆地突然鬆綁後，他照舊強調“人民至上生命至上”，有網友問，“三年清零清到人身不如奴才，還沒有產生群體免疫力，這是人民至上嗎，一朝放開，醫療資源擠兌，殯儀館屍體燒不過來，這是生命至上嗎？”

疫情泛濫，信息嚴重不透明，讓世界害怕，多國決定對來自中國的遊客採取必要檢疫措施，中方為此除了已對日韓採取報復措施外，還在繼續甩鍋。中國外交部發言人毛寧1月4日辯護說：“如果美方當初沒有政治化操弄疫情，也像中國政府一樣以生命至上態度負責任地應對，無論是美國內還是世界範圍內的疫情形勢恐怕都不一定發展成今天這樣。”毛寧的表述與離開發言人位置的趙立堅暗示美國軍人把病毒帶到了武漢如出一轍。