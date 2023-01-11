世衛批評中國嚴重低報死亡人數 表彰美國防疫透明

中國-新冠病毒

2022年12月31日，北京的一個火葬場外，送葬者相互安慰。中國當月早些時候突然取消嚴厲的清零措施後，病毒迅速蔓延，火葬的數量增加了幾倍。

新一波新冠疫情席捲中國，世界衛生組織就未能分享可靠的新冠疫情資料再次批評中國。相反，該組織表揚美國對抗新冠變種採取“徹底透明”的做法。

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世界衛生組織緊急狀態部負責人瑞安周三在日內瓦舉行的記者會上表示，世衛組織相信“中國嚴重低估了死於新冠病毒的人數”。

他解釋說，這一狀況一方面由於中國政府對新冠死因的定義“非常狹窄”，但也與 "必須鼓勵醫生報告案例，而不是嚇阻 "有關。

社交網絡和一些媒體揭露，當局向醫生施壓，填寫病人死因時盡量不要填寫新冠病毒引發死亡。紐約時報記者在北京某私立醫院辦公桌上發現一張便條，醫生們被要求在填寫死亡證明的時候，其主要死亡原因時盡量不要寫“重症新冠肺炎造成的呼吸衰竭”。

世衛組織批評中國當局施壓有意壓低新冠死亡人數的同時，讚揚了美國當局的合作，美國面對的是在該國相當範圍內流行的奧米克戎的一個亞變種：XBB.1.5。

世衛組織緊急狀態部負責人瑞安讚揚說：“在與世衛組織在數據以及數據產生的影響等方面交流時，美方一直有徹底的透明度。”

瑞安表示，儘管世衛組織與中國的合作越來越多，“但我們並不擁有足夠的疫情信息以對可能的危險作出完整的判斷。”

他認為，中國這一做法導致部分國家對中國遊客採取檢疫措施。他說： "缺乏數據使他們採取預防措施，這是可以理解的。"

不過，中國當局並不準備改變做法，中國流行病學家，中國國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年周三稱："就目前而言，我認為沒有必要對每個個案的（死亡）原因進行調查。"

中國目前染疫人數爆炸性增長，以數億計，醫院人滿為患，但官方報告的數據稱：自12月至今，只有37人死於新冠病毒，令人難以置信。